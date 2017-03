Evi Van Acker behoudt 5e plaats in Spanje ondanks twee gele vlaggen

Evi Van Acker heeft woensdag na de twee regatta’s op de derde dag van de Trofeo Princesa Sofia in het Spaanse Palma de Mallorca haar vijfde plaats in de Laser Radial-klasse behouden.

De Gentse moest opgeven in de vijfde regatta en werd zesde in de zesde. “Nog steeds vijfde na een ok dagje, maar door twee gele vlaggen moest ik jammer genoeg opgeven in de eerste race”, meldde Van Acker op Twitter. De nummer twee van de wereld, op de Spelen van Londen nog derde en vier jaar later in Rio vierde, heeft in de stand nu 27 punten, tien meer dan de Finse leidster Tuula Tenkanen. Maïté Carlier (ISAF 13) is na een 18e en een 27e plaats teruggezakt naar de 18e stek, Emma Plasschaert (ISAF 4) is 29e.

In de Laser-klasse moest Wannes Van Laer (ISAF 13) één plaats inleveren, hij is 25e na zes regatta’s. Sam Vandormael (ISAF 36) staat 43e, William De Smet (ISAF 46) 58e. De zeilrace eindigt zaterdag.