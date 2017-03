‘Koosjer slachten kunnen we nog in Wallonië of Nederland’

Door het akkoord rond het verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen vanaf 2019 moet de joodse gemeenschap in ons land nu al beginnen nadenken over alternatieven. Dat zegt Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel. Een mogelijkheid is om voor koosjer slachten uit te wijken naar Wallonië, waar het wel mogelijk blijft, of naar andere landen zoals Nederland.

Joods Actueel polste bij de Europese Raad voor Koosjer Slachten naar een reactie op het voorstel. ‘Ze zijn er niet heel blij mee, want het is niet in overeenstemming met de joodse wetgeving’, zegt Freilich. ‘Ze zullen het akkoord bestuderen en bekijken of ze verdere stappen kunnen ondernemen.’

Maar voor Freilich maakt het akkoord ook duidelijk dat de joodse gemeenschap nu al moet nadenken over wat ze zal doen als het verbod er komt. ‘Gaan we in dat geval voor koosjer slachten naar Wallonië, waar het wel nog kan? Het gaat slechts om een beperkt aantal van 630 dieren per jaar, een aantal dat nauwelijks impact heeft op slachten bij ons. Ook invoer vanuit andere landen, zoals Nederland, kan een optie zijn.’

Freilich houdt wel een slag om de arm. ‘We hebben het voorstel nog niet bestudeerd. Mogelijk voorziet het in andere oplossingen. Pinkhas Kornfeld, de voorzitter van de Europese raad voor Koosjer Slachten, opperde om misschien geen vlees meer te eten.’

‘We begrijpen de bezorgdheid die er leeft in Vlaanderen over dierenwelzijn’, besluit Freilich. ‘Mogelijk bestaat er een verkeerd beeld over koosjer slachten vanwege wantoestanden die opduiken bij niet-koosjer slachten. Wij gaan in elk geval niet beginnen clandestien te slachten. We willen duidelijk stellen dat we loyale burgers zijn. Als de wet er komt, zullen we ons aan de wet houden, al zal het niet ter harte zijn vanwege de problemen die ze doet ontstaan.’