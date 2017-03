Opnieuw geen akkoord over hervorming parlementaire pensioenen

Een nieuw overleg tussen de parlementen over de hervorming van de parlementaire pensioenen heeft niets opgeleverd. Dat heeft Belga uit verschillende bronnen vernomen. Het Vlaams Parlement gaat nu wellicht alleen door met de eigen plannen.

De verschillende parlementen van het land hebben zich woensdag opnieuw gebogen over het netelige dossier van de hervorming van de pensioenen van de parlementsleden. Maar opnieuw kwam de zogenaamde Conferentie van Voorzitters van de Parlementaire Assemblees niet tot een akkoord.

Over de algemene principes - het optrekken van de pensioenleeftijd van parlementsleden naar 65 jaar in 2019 en naar 67 in 2030 - is men het naar verluidt eens. Maar op de overgangsmaatregelen blijft de discussie spaak lopen.

Bij het Vlaams Parlement lijkt het geduld alvast op. Dat parlement bekijkt nu of het niet alleen verder kan gaan met de eigen plannen. Die plannen liggen al langer klaar en het parlement had eerder ook al laten verstaan dat het de eigen plannen zou doorzetten bij het uitblijven van een akkoord tussen de parlementen.

In de Kamer kwam de kwestie woensdag ook al opnieuw aan bod op de conferentie van voorzitters, maar zonder dat knopen werden doorgehakt. Een betrokkene laat weten dat het punt op de volgende bijeenkomst na de paasvakantie hernomen zal worden en hoopt alvast dat ook de Kamer nog voor de zomer een eigen regeling zal stemmen.