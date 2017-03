Negen maanden na het referendum is de Brexit-procedure formeel in gang gezet. Dat heeft Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk bevestigd.

‘After nine months the UK has delivered’, zo kondigde Tusk de brief aan die de Britse ambassadeur aan hem had afgeleverd. Daarin schrijft de Britse regering dat ze artikel 50 van het verdrag van Lissabon inroept en de Europese Unie tegen 2019 wil verlaten.

After nine months the UK has delivered. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) March 29, 2017

Volg de toespraak van de Britse premier in het Britse Lagerhuis live:

‘Ik wil dat Groot-Brittannië sterker uit deze periode komt’, zei de Britse premier, die opnieuw de gedeelde waarden met de EU benadrukte. ‘De wereld heeft misschien meer dan ooit de democratische liberale waarden van Europa nodig. We verlaten de Europese Unie, maar we verlaten Europa niet.’

Verschillende keren zei de premier in haar speech dat het Verenigd Koninkrijk nauwe partners met de EU wil blijven en ze is ervan overtuigd dat het akkoord in het belang van beide kan zijn.

De Brexit heeft ook gevolgen, gaf May toe. ‘We weten dat we minder invloed zullen krijgen op de Europese economie’, gaf ze als voorbeeld. ‘Dat aanvaarden we. We willen oprecht constructieve onderhandelingen voeren.’

Tijdens de onderhandelingen zal ze ‘elke persoon in heel het Verenigd Koninkrijk’ vertegenwoordigen. ‘Ik ben vastbesloten om de juiste deal voor elke persoon in dit land te bereiken.’

Labour-leider Jeremy Corbyn waarschuwde dat sommige mensen de Brexit willen misbruiken om van het land een belastingparadijs te maken en sociale bescherming wil afbreken.

Dadelijk meer.