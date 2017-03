Mexicaan niet veroordeeld voor verkrachting omdat ‘hij er niet van genoot’

In Mexico is een golf van protest ontstaan nadat een man die een tienermeisje ontvoerde en vaginaal penetreerde niet is veroordeeld. ‘Er kwam geen seksueel plezier aan te pas’, aldus de rechter.

‘Ondanks de beschuldigingen over verkrachting met de vingers en het aanraken van de borsten, stel ik vast dat er geen seksueel plezier of vleselijke geneugten aanwezig waren. Bovendien was het meisje op geen enkel moment weerloos.’ Met die woorden oordeelde rechter Anuar Gonzalez van het justitiehuis in de Mexicaanse staat Veracruz afgelopen maandag dat de 21-jarige Diego Cruz niet veroordeeld wordt voor verkrachting of ontvoering.

De Mexicaanse jongeman was voor de rechtbank gesleept nadat hij samen met twee vrienden een 17-jarig meisje in een auto had geduwd toen ze onderweg naar huis was van een feestje. In de auto werd het meisje ontkleed en zouden minstens twee van de drie jongemannen haar vaginaal gepenetreerd en betast hebben.

Rijkeluiskinderen

De feiten dateren van 1 januari 2015, maar het was pas 15 maanden later dat het meisje haar verhaal durfde te doen op Facebook. Met de open brief die ze daar publiceerde, hoopte ze dat de daders alsnog berecht zouden worden. ‘Het zijn rijkeluiskinderen en ze kunnen zogezegd niets verkeerd doen’, schreef ze toen. ‘Ze behoren tot de prominentste families van de streek - en die zijn onaantastbaar - maar deze keer is het anders. Ik kwam inderdaad terug van een feestje, ik had wat gedronken en, ja, ik droeg zelfs een minirok. Maar dat moet toch kunnen zonder verkracht te worden?’

Na de brief en een officiële klacht kon Diego Cruz echter niet meteen opgepakt worden. De jongeman was naar Spanje gevlucht en werd pas eind 2016 opnieuw uitgeleverd aan Mexico.

Toen de rechtszaak eindelijk kon beginnen, was alle hoop van de activistische en genderorganisaties in Veracruz gevestigd op een veroordeling. Maar nu de rechter daar anders over oordeelt, rijzen de protestacties de pan uit. ‘Hij raakte haar aan op de meest intieme manieren, maar omdat hij er niet van genoot, is het geen seksueel misbruik? Dat is toch onzin’, klinkt het. ‘Dit is weeral maar eens een voorbeeld van hoe straffeloosheid welig tiert in Veracruz. Wij gaan hieraan kapot. De streek gaat hieraan kapot.’

Duizenden vrouwen vermist

Misdaad en geweld zijn schering en inslag in Veracruz. Alleen al in de maand maart van dit jaar werd Veracruz opgeschrikt door minstens drie ingrijpende incidenten: protesten na de moord op de bekende Mexicaanse journalist Ricardo Monlui, meerdere doden tijdens hevige manifestaties voor de controle over het pijpleidingbedrijf Tubos y Aceros de Mexico en de ontdekking van een massagraf waar meer dan 240 schedels werden gevonden.

Het aantal vrouwen dat in Veracruz ontvoerd wordt, ligt al jarenlang verontrustend hoog. De politie schat dat er de afgelopen 5 jaar ‘duizenden’ jonge vrouwen vermist zijn geraakt. De meesten onder hen komen terecht in het drugs- of prostitutiemilieu of worden het slachtoffer van een wraakactie door rivaliserende criminele organisaties.