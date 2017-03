Bar Refaeli (31) laat er geen gras over groeien wat gezinsuitbreiding betreft. Amper zeven maanden nadat ze van een dochtertje was bevallen, heeft het Israëlisch model dat jarenlang een knipperlichtrelatie had met Leonardo DiCaprio aangekondigd dat ze zwanger is van een tweede.

Op Instagram deelde Bar Refaeli een foto van zichzelf waarop een beginnend babybuikje te zien is. Op die manier kondigde ze aan dat ze zwanger is van een tweede kindje en dat zeven maanden na de geboorte van haar eerste kindje, Liv.

In interviews had het badpakkenmodel eerder al laten verstaan dat ze droomde van een groot Israëlische gezin en daar lijkt ze samen met de 41-jarige zakenman Adi Ezra duidelijk stevig werk van te maken.