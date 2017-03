Franse ex-premier Valls steunt Macron

15/03/2017

Campagne zinkt weg in affaires

De Franse media komen bijna dagelijks met nieuwe onthullingen over onverkwikkelijke affaires, waarin de belangrijkste presidentskandidaten al dan niet verwikkeld zijn. Vooral François Fillon, die gisteren in beschuldiging werd gesteld, heeft het daardoor moeilijk een inhoudelijke campagne te voeren over zijn programma. Ook de naam van Marine Le Pen wordt steeds vaker in verband gebracht met onfrisse praktijken, terwijl er vragen rijzen bij het vermogen van Emmanuel Macron.