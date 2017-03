Ook Pénélope Fillon in verdenking gesteld

Penelope Fillon, de echtgenote van de Franse rechtse presidentskandidaat François Fillon, is dinsdagavond aangeklaagd in het onderzoek naar mogelijke fictieve jobs. Dat melden gerechtelijke bronnen.

François Fillon ligt al enige tijd onder vuur. De presidentskandidaat werd eerder al in beschuldiging gesteld voor de verduistering van overheidsgeld. Hij zou zijn vrouw en kinderen aan fictieve jobs hebben geholpen waarvoor ze veel geld kregen.

Behalve voor verduistering van overheidsgeld werd Fillon ook in verdenking gesteld voor ‘heling en medeplichtigheid in het misbruik van bedrijfsgegevens’ en ‘het niet-nakomen van verklaringsverplichtingen aan de Hoge autoriteit voor de transparantie van het openbaar leven.’

Nu is Pénélope Fillon volgens gerechtelijke bronnen ook formeel aangeklaagd. Ze wordt beschuldigd van ‘medeplichtigheid aan verduistering van publieke middelen’, ‘medeplichtigheid en misbruik van vennootschapsgoederen’ en ‘verbergen van fraude’, aldus de juridische bron. Dit is de derde aanklacht in deze zaak, nadat François Fillon en Marc Joulaud, voormalige voorzitter van de Algemene Vergadering, ook aangeklaagd werden.