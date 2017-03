Brexit begint vandaag echt

Groot-Brittannië gaat vandaag het beruchte artikel 50 activeren, en zo de uitstap uit de Europese Unie formeel opstarten. De scheiding van Europa en het eiland wordt een strijd om principes, rechten belangen, en vooral veel geld.

Als de Britse premier Theresa May zo meteen het échte startsein van de Brexit geeft is er eigenlijk maar een zekerheid: over twee jaar treedt de scheiding in werking, met of zonder akkoord over de voorwaarden ervan en de relatie erna.

Eigenlijk is er nóg een zekerheid: geen enkele diplomaat gelooft dat tegen maart 2019 het hele vlechtwerk dat het VK en de EU al 44 jaar met elkaar verbindt, ontrafeld is. Europa-specialist Hendrik Vos (UGent) rekende het deze week nog eens voor. Er zijn ongeveer 20.000 Europese richtlijnen. Dat zijn dus 20.000 draden waarmee het Britse eiland aan het Europese vasteland vasthangt. Wil je ze allemaal doorknippen en heronderhandelen, dan moet je elke dag meer dan 25 knopen ontwarren. Onmogelijk.

Zelfs de Britse Brexiteers die in de aanloop naar het referendum luid riepen dat de uitstap in een wip en flik geregeld kon worden, weten ondertussen beter. Alleen Nigel Farage blijft dat luid roepen, maar dat is dan ook zijn reden van bestaan.

Rode lijn

Aan Europese kant moeten in de eerste plaats Michel Barnier en zijn Duitse rechterhand, Sabine Weyand, een topambtenaar uit de Europese Commissie de knoop helpen ontwarren. De Belg Didier Seeuws moet erover waken dat er door Europa geen rode lijn overschreden wordt.

Seeuws en Barnier hebben de voorbije negen maanden keihard gewerkt, waardoor de 27 als een blok aan de start komen. De rode lijnen liggen vast. De belangrijkste is dat de toegang tot de grote Europese interne markt gekoppeld wordt aan de naleving van de vier grote Europese vrijheden: het vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten.

En daar ligt meteen het kalf gebonden. De Britten willen graag de toegang tot die grote Europese snoepwinkel behouden, maar ze willen wel de controle terugkrijgen over hun grenzen. Zeker het vrij verkeer van personen zien ze niet zitten.

Horror

Barnier schetste vorige week nog een horrorscenario van de Brexit. Als de onderhandelingen uitmonden in een stellingenoorlog, zal dat heel concrete gevolgen hebben voor alle Europeanen, zegt hij.

In de eerste plaats komen 4 miljoen mensen ‘in totale rechtsonzekerheid’. Dat zijn de bijna 1 miljoen Britten die op het Europese vasteland wonen en de 3 miljoen EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen en werken. Het is niet gegarandeerd dat zij nog dezelfde rechten en arbeidsvoorwaarden hebben als vandaag. Vooral de Britse premier, Theresa May, wil hen gebruiken als ‘pasmunt’ in de onderhandelingen.

Maar de gevolgen zullen ook direct zichtbaar. ‘Het Verenigd Koninkrijk zal bevoorradingsproblemen krijgen’, aldus Barnier. Hun hele distributieketen raakt verstoord. Er komen immers opnieuw strenge douanecontroles. ‘In Dover zullen vrachtwagens in bijzonder lange files komen te staan.’ Ook het luchtvaartverkeer van en naar het VK zal in de soep draaien. En zelfs de Britse kerncentrales kunnen stilvallen, want het VK valt uit Euratom, waardoor het transport van nucleaire materialen stopt. ‘En ik kan nog een tijdje doorgaan.’

Financiën

Het gaat niet alleen om grote principes. Het gaat ook over heel veel geld. Europa heeft berekend dat de Britten nog een grote rekening hebben openstaan in Brussel. Die wordt geraamd op 60 miljard euro. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker herinnerde er de Britten vorige week nogmaals aan. ‘We willen hen echt niet straffen, maar het zijn gewoon verplichtingen die Londen heeft aangegaan en die het moet nakomen.’