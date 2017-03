Yellow Tiger Charlotte Leys neemt met Galatasaray optie op finale CEV Cup

Yellow Tiger Carlotte Leys staat met Galatasaray dicht bij een finaleplaats in de CEV Cup volleybal. De Turkse club boekte dinsdag in Istanboel een 3-0 zege in de heenwedstrijd van zijn halve finale tegen het Russische Dinamo Kazan. De setstanden waren 25-23, 27-25 en 25-16. Leys stond elke set in de basis en scoorde zes punten. De terugwedstrijd wordt zondag gespeeld.