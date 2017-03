Ghelamco reageert verbaasd over straffe uitspraken Eurostadion van minister Weyts

Ghelamco reageert verrast op de uitspraken van Vlaams minister Ben Weyts. Die verklaarde dinsdag niet bereid te zijn de twee gronden te verkopen die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Eurostadion aan Parking C in Grimbergen. Volgens Ghelamco zijn de procedures vandaag echter nog steeds lopende. “Een beroepsprocedure afdoen als ‘zinloos’ is onbegrijpelijk, te meer in deze situatie”, vindt de bouwpromotor.

Beide gronden zijn eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer. Dat stemde begin 2015 principieel in met het vervreemden van de restgrond en schreef dat Ghelamco dit kon toevoegen aan de finale offerte in de aanbestedingsprocedure. Het Agentschap bevestigde dat in maart 2016. Ghelamco herinnert eraan dat daarbij het principieel akkoord werd bevestigd voor de verkoop van het perceel.

“Begin maart van dit jaar verklaarde minister Weyts vervolgens dat hij pas over een verkoop van de betreffende gronden zou beslissen nadat alle procedures zijn afgerond”, zegt Ghelamco, dat benadrukt dat de procedures zeker nog niet zijn afgerond. “Integendeel zelfs. De buurtweg is nog niet formeel afgeschaft, waardoor de beslissing omtrent de bouwaanvraag niet anders dan negatief kan zijn. Reden te meer voor Ghelamco om in beroep te gaan”.

Het bedrijf wijst erop dat het al meermaals heeft gevraagd dat de bevoegde instanties “in alle onafhankelijkheid” hun werk kunnen doen, met respect voor de bestaande procedures en regelgeving. “Ghelamco heeft zich steeds aan de procedures gehouden en zal dat blijven doen”.

Ben Weyts: “Zinloos om carrousel aan procedures op te starten”

Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) liet dinsdagmiddag weten dat hij weigert de gronden te verkopen die cruciaal zijn voor de bouw van het Eurostadion op Parking C in Grimbergen. Hij stelde dat er van het oorspronkelijke project nog nauwelijks iets overblijft.

“Nu al de procedures doorlopen zijn en zowel Ruimte Vlaanderen als de gemeente Grimbergen zich negatief hebben uitgesproken, lijkt het me zinloos om een hele carrousel aan beroepsprocedures op te starten”, stelt minister Weyts, wiens partij in Brussel al langer een lans breekt voor de renovatie van het Koning Boudewijnstadion.

Hij wees er ook op dat de vorige Vlaamse regering zich bereid toonde om het project te faciliteren, met de uitdrukkelijke bedoeling een nationaal voetbalstadion te bouwen en er de openingswedstrijd van het EK 2020 te spelen. “Daar blijft nu niets meer van over. Vandaag blijkt het noch om een nationaal stadion noch om een voetbalstadion te gaan vermits de Belgische voetbalbond (KBVB) en RSC Anderlecht zich al hebben gedistantieerd van het project. Ook de gemeente in kwestie toont zich uitdrukkelijk geen vragende partij”, gaat de minister voort.

“In die omstandigheden ben ik niet bereid om de resterende gronden, die eigendom zijn van de Vlaamse overheid en noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Eurostadion, te verkopen”, aldus nog Weyts. “Het is geen nationaal stadion en het is geen voetbalstadion. Uiteindelijk blijft er gewoon een kantorencomplex over. Dat staat mijlenver van hetgeen oorspronkelijk werd voorgesteld”.

De gronden zijn in het bezit van het Agentschap Wegen en Verkeer. In de plannen voor het Eurostadion zijn ze noodzakelijk omdat de in- en uitritten van het geplande complex mekaar daar kruisen.