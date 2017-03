Delphine Boël vangt bot bij rechter: koning Albert II is niet haar wettelijke vader

De klacht van Delphine Boël is ‘ongegrond’ verklaard door de rechtbank van Brussel. Koning Albert II is wettelijk gezien dus niet de vader van de kunstenares, zo meldt Le Soir.

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft de klacht van Delphine Boël dinsdag onontvankelijk verklaard. Jacques Boël blijft zo haar wettelijke vader.

‘Een biologische band alleen volstaat niet om een vader-dochterrelatie aan te tonen’, was de argumentatie van de rechter. ‘Er zijn nog andere essentiële bestanddelen, zoals status of de integratie in een familie.’

Dadelijk meer...