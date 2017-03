Mick Schumacher: “Ik wil F1-wereldkampioen worden, net als mijn vader”

Mick Schumacher, de 18 jarige zoon van Michael Schumacher, heeft zich voor het eerst sinds het zware ski-ongeluk uitgesproken over zijn vader.

In de aanloop naar het nieuwe raceseizoen in de Formule 4 gaf Mick Schumacher een interview aan de Duitse tv-zender 'RTL'. Daarin sprak hij ook voor het eerst ook opnieuw over zijn vader.

"Mijn vader is mijn voorbeeld. Hij is de beste, mijn idool!" zei Mick Schumacher tijdens het interview.

Mick werd vorige week woensdag nog maar 18 jaar en daarmee is het nog iets te vroeg voor de Formule 1. Sinds Max Verstappen op 17-jarige leeftijd in de Formule 1 debuteerde is er immers een nieuwe regel die stelt dat je minstens 18 jaar moet zijn en je rijbewijs moet bezitten alvorens je in de Formule 1 mag debuteren. De Formule 1 is uiteraard echter wel het doel van Mick Schumacher.

"Het is mijn doel om wereldkampioen in de Formule 1 te worden, dat wil iedere rijder denk ik." zegt Mick Schumacher zelfverzekerd. "We zullen zien wanneer dat gebeurt."

Het zal echter nog even duren alvorens we Schumi junior in de Formule 1 zullen zien. Nadat Mick vorig jaar vice-kampioen in de Formule 4 werd maakt hij nu de overstap naar de Formule 3. Samen met het gerenommeerde Prema Powerteam zal hij dit seizoen proberen te strijden om de titel.

"Ik wil in de wereld van de opkomende talenten er vooraan bijzijn. Ik wil me als rijder verder ontwikkelen en veel leren."

Binnen een drietal weken is het zover, dan mag Mick aan zijn eerste seizoen in de Formule 3 beginnen. Al de ogen zullen ongetwijfeld op hem gericht zijn, maar dat is de zoon van Michael Schumacher al lang gewoon.

De voorbije jaren was er ook al heel wat aandacht van Ferrari en Mercedes voor Mick. Allebei zouden ze maar al te graag Mick Schumacher ooit in de Formule 1 een racezitje willen geven, al weten ze uiteraard allebei ook dat het momenteel veel te vroeg voor een F1-debuut is.

In de afwachting daarvan kon Mercedes Mick Schumacher alvast wel strikken als ambassadeur voor haar merk. De Duitse constructeur heeft voorlopig dus een streepje voor.

