'Definitieve doodsteek voor het Eurostadion'

Ondertekende Ben Weyts het doodvonnis van het Eurostadion? ‘De openingswedstrijd van Euro 2020 mogen we vergeten.’

Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) weigert twee gronden te verkopen die cruciaal zijn voor de bouw van het Eurostadion op Parking C in Grimbergen.

‘De vorige Vlaamse regering toonde zich bereid om die gronden te verkopen, met het oog op de bouw van een nationaal voetbalstadion en de openingswedstrijd van het EK voetbal’, klinkt het. ‘Maar intussen hebben niet alleen de voetbalbond én RSC Anderlecht zich van het project gedistantieerd, ook de gemeente Grimbergen en Ruimte Vlaanderen spraken er zich negatief over uit. Wat overblijft - een kantorencomplex - staat mijlenver af van het oorspronkelijke opzet van dit project. In deze omstandigheden ben ik niet bereid om de resterende gronden te verkopen.’

Op en onder die bewuste gronden zouden, volgens de bouwplannen, de centrale toegangspoort van het stadion moeten komen, alsook enkele noodzakelijke in- en uitritten van het complex.

'Merkwaardig'

Philip Neyt, bestuurder bij ontwikkelaar Ghelamco, toont zich ‘ten zeerste verwonderd’ over de beslissing van de minister. ‘Dit gaat over kleine stippen restgrond, waarvan Vlaanderen tot voor kort niet eens wist dat het er eigenaar van was. Zij maken deel uit van het aanbestedingsdossier. Dat de minister hier nu mee komt opzetten, vind ik bijzonder merkwaardig. Na eerder al de buurtweg, is dit het zoveelste euvel dat wordt aangehaald om dit project te vertragen. Maar wij blijven constructief en geven niet op.’

Van nul herbeginnen

Toch zou dit wel eens de definitieve doodsteek kunnen zijn. ‘Het Eurostadion zat al in de vierde verlenging en gelukkig heeft Ben Weyts de wedstrijd afgefloten. Dit was geen voetbalproject meer’, zegt Johan Van den Driessche, N-VA-fractieleider in het Brussels Parlement. Zijn partij pleit al langer voor een renovatie van het Koning Boudewijnstadion.

Ook volgens parlementslid Arnaud Verstraeten (Groen) is dit ‘het absolute einde voor het Eurostadion’. ‘Het is nu onmogelijk om het project uit te voeren zoals het voorzien was. De enige resterende optie, waar wij ook voor pleiten, is van nul opnieuw beginnen: alles hertekenen, alle studies heruitvoeren en een nieuwe vergunning aanvragen. Dat zal jaren in beslag nemen. De openingswedstrijd van Euro 2020 mogen we vergeten.’