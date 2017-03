Willy Naessens wil zijn dorp ontruimen voor airshow

De steenrijke ondernemer Willy Naessens (78) organiseert al een paar jaar het Belgisch kampioenschap mennen in zijn dorp Elsegem. En daar hoort wat hem betreft telkens een stevige portie randanimatie bij. Maar dit jaar ziet hij het grootser dan ooit. Zo wil hij uitpakken met een airshow boven zijn dorp.

Het lijkt wel alsof ‘the sky’ nog steeds niet ‘the limit’ is voor Willy Naessens. Omdat zijn paardenevenement doorgaans niet zo’n breed publiek trekt, probeert hij jaarlijks extra volk te lokken met een stevige portie randanimatie. Bijvoorbeeld door een optreden van K3 of stierenspelen te organiseren. Maar deze keer ziet hij het grootser.

‘Het is voor het eerst dat een airshow in Vlaanderen niet boven een vliegveld, maar gewoon boven een dorp zal georganiseerd worden’, legt Naessens uit in Het Laatste Nieuws. De show zal plaatsvinden boven zijn stoeterij in Elsegem, een deelgemeente van Wortegem-Petegem.

De ondernemer hoopt wel dat hij kan rekenen op de goodwill van zijn buren. ‘Over een zone van een kilometer lang en 800 meter breed, zal aan de mensen gevraagd worden om hun woning gedurende anderhalf uur te verlaten’, zegt Naessens. ‘Als er zijn die niet willen, dan zitten we natuurlijk wel met een probleem. Maar daar ga ik niet van uit. Het gaat in totaal om slechts een 35-tal woningen.’