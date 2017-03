Kom Op Tegen Kanker wil dat pretparken rookvrij worden

‘Eigenlijk zouden pretparken hun terreinen helemaal rookvrij moeten maken, want het passief roken of ‘meeroken’ - vooral ook door kinderen - is zeker zo schadelijk als het roken zelf.' Dat zegt Marc Michils, algemeen directeur van Kom Op Tegen Kanker. In Nederland wordt vanaf dit weekend door een groep van pretparken een verbod op roken in de wachtrijen ingevoerd. 'Dat is goed, maar beter nog is een totaal verbod', zegt Marc Michils.

De discussie over roken in attractieparken wordt weer actueel, nu ook Nederland de rem zet op tabaksgebruik in dagattracties. Vanaf volgende zaterdag is het verboden om te roken in de wachtrij bij attracties van de 21 grootste Nederlandse pretparken. Dat heeft de ‘Club van Elf’, een vereniging van attractieparken bij onze noorderburen, besloten.

Ook het opsteken van een sigaret in drukke gebieden wordt ontmoedigd. Zo worden de bezoekers van het Sprookjesbos in de Efteling erop attent gemaakt dat roken in het gebied niet gewenst is. Ook steeds meer buitenspeelplekken willen geen rokers meer zien tussen de kinderen.

‘Pretparken hebben een voorbeeldfunctie’

'Pretparken en andere plaatsen waar veel kinderen komen, hebben een voorbeeldfunctie voor kinderen en jongeren', zegt Marc Michils. 'Als die parken rookvrij worden, draagt dat bij tot de afbouw van de aanvaarding van het roken. Dat is ontzettend belangrijk om onze jongeren van de sigaret te houden, want zien roken, doet roken.'

Michils verwijst ten slotte naar de beperkende maatregelen die in grote buitenlandse parken worden toegepast. Zo is roken nog alleen toegelaten in speciaal ingerichte rookzones in de parken van Disneyland in Frankrijk, in Tokio, en in de Amerikaanse staten Californië en Florida.

Dezelfde regeling is er in de Universal Studios en de Sea World Parks in de VS. Ook in de Legoparken in Denemarken, Duitsland en Engeland zijn er in het park alleen nog beperkte rookzones. Een totaal rookverbod is er Legolandparken in de Amerikaanse staten Californië en Florida, net als in Legoland Maleisië.

Rookverbod in wachtrijen Walibi

'Wij hebben in ons reglement een verbod op roken in de wachtrij en in afgesloten ruimtes opgenomen', zegt Tiffany Mestdagh van het pretpark Walibi. 'Er staan ook borden aan de toegang van het park die dat duidelijk maken aan de bezoekers. En de bezoeker die toch een sigaret zou opsteken, zal er zeker door het personeel van het park op aangesproken worden.'

'We hebben nog enkele schaarse rookzones voor wie echt niet aan de verleiding kan weerstaan', zegt Ilse Segers, woordvoerster van de Antwerpse Zoo en Plankendael. 'Maar we maken er zeker geen reclame voor en ze zijn opzettelijk ver uit de buurt van speelplaatsen voor kinderen gehouden.'