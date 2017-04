Nieuw wetsvoorstel: drie dagen rust bij pijnlijke menstruatie

Het Italiaanse parlement neemt een nieuw wetsvoorstel onder de loep dat het leven van miljoenen vrouwen kan veranderen.

Enkele Italiaanse politici stellen voor om drie betaalde verlofdagen in te voeren per maand voor vrouwen die last hebben van ernstige menstruatiepijnen. Over enkele maanden zetten de parlementsleden mogelijk al het licht op groen.

Dysmenorroe

Zware krampen, ernstige hoofdpijn, veel bloedverlies,... In Italië heeft tussen de 60 en 90 procent van de vrouwen last van zogeheten dysmenorroe, aldus het vrouwenblad ‘Marie Claire’.

Alleen vrouwen die hier last van hebben en dat laten vaststellen door een arts, hebben straks mogelijk recht op de vakantiedagen. In het wetsvoorstel staat ook te lezen dat een arts elk jaar opnieuw moet nagaan of de dame in kwestie nog lijdt onder dysmenorroe.

‘Niet fair’

De Italiaanse politici zijn niet de eersten die met dat idee op de proppen komen. Een Brits bedrijfje opperde vorig jaar al om zijn vrouwelijke werknemers de kans te geven enkele dagen vrij te nemen tijdens hun maandelijkse menstruatie. Dat zou de productiviteit en de creativiteit ten goede komen.

‘Ik heb in de loop der jaren al aan veel vrouwen leiding gegeven, en ik heb vrouwen gezien die ineenkrimpen van de pijn door hun menstruatie. Desondanks vinden ze dat ze niet naar huis kunnen gaan, omdat ze zichzelf niet als “ziek” beschouwen. En dat is niet fair’, zei ceo Bex Baxter vorig jaar in The Guardian.

Kritiek

Het voorstel van de Italiaanse politici wordt door velen geprezen, maar het oogst ook heel wat kritiek. ‘Werkgevers kunnen in de verleiding komen om eerder mannen dan vrouwen aan te nemen, wanneer er sprake is van gelijke kwalificaties en vaardigheden’, luidt het in een kritische beschouwing in het vrouwenblad ‘Donna Moderna’.

Ook bestaat er vrees dat de productiviteit een stuk zal afnemen. Volgens zakenkrant ‘Corriere dell’Economia’ bedraagt vandaag het ziekteverzuim door menstruatiepijn zo’n 5 à 15 procent.