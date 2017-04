Volgende generatie ‘influencers’ wordt klaargestoomd op kamp

Sociale media zijn een goudmijn, en daar kan je als native gebruiker maar best zo snel mogelijk een graantje van meepikken. Dat is het idee achter een tiendaags kamp voor tieners dat deze zomer wordt georganiseerd in Londen en Los Angeles.

‘We verwelkomen muzikanten, gamers, atleten, vloggers, koks, stilisten, komieken, dansers, activisten en grote persoonlijkheden. Dit kamp is voor de tiener die de ambitie heeft om een succesvol influencer op sociale media te worden’, luidt het op de website van het Social Star Creator Camp, dat zich richt op tieners tussen dertien en negentien jaar oud.

De eerste twee edities van het kamp worden in juli in Los Angeles georganiseerd, Londen volgt in augustus en in januari 2018 kunnen ook Australische tieners alle kneepjes van het vak leren om zo ‘de beste versie van zichzelf viraal te laten gaan’ via Snapchat, Instagram, Facebook en YouTube, ‘ongeacht waar je interesses liggen’.

Mooi meegenomen: je hoeft geen minimum aantal volgers te hebben om aan het kamp te beginnen, maar de organisatoren geven wel mee dat ‘het gemiddeld aantal volgers van de deelnemers ergens tussen 10.000 en één miljoen ligt voor elk platform’.

Wat je wel nodig hebt: kapitaalkrachtige ouders. Het inschrijvingsgeld bedraagt niet minder dan 2.690 dollar (bijna 2.500 euro). Naast de overnachtingen zelf, worden de deelnemers ook verschillende workshops en lezingen van ervaren influencers aangeboden, en worden ze ook in contact gebracht met bedrijven die jonge gezichten zoeken. Elk kamp telt 300 plaatsen

‘Sociale media nemen in geen tijd alles over’

Het kamp is het idee van Nichelle Rodriguez, die voorheen tieners met acteerambities begeleidde op een soortgelijk kamp, maar nu meent dat sociale media de toekomst zijn. ‘Sociale media nemen in geen tijd alles over, de interesse is ongelooflijk’, vertelt ze aan The Guardian. Al benadrukt ze dat het kamp geen speeltijd is, ‘het doel is om de zakelijke kant te leren kennen en geld te verdienen’.

Uiteraard komt er ook veel kritiek op het initiatief. Moeten we tieners die nu al alle tijd dat ze wakker zijn vastgekluisterd zitten aan hun smartphone, nog meer aanmoedigen in hun online leven? Daarnaast wordt Rodriguez ook gewantrouwd, omdat ze geld zou willen slaan uit de dromen van kinderen (en hun ouders) om bekend te worden.