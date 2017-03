Trump draait Obama’s klimaatbeleid terug

De Amerikaanse president Donald Trump is volgens berichten in de Amerikaanse media van plan om vandaag verschillende klimaatmaatregelen van zijn voorganger Barack Obama met een decreet terug te draaien. Daardoor zouden de staten bijvoorbeeld niet langer rekening moeten houden met effecten op de klimaatverandering, aldus een bron in de regering aan Amerikaanse media.

De Verenigde Staten moeten door het decreet dat Trump dinsdag tekent onafhankelijker worden van buitenlandse energiebronnen. Daarnaast moeten ook duizenden jobs in de mijnen terugkeren. 'Met het oog op de klimaatverandering willen we onze eigen koers varen en het op onze eigen manier doen', aldus de anonieme regeringsbron.

Energie-economen zijn echter van mening dat het decreet daar niet in zal slagen, onder meer omdat de elektriciteitsproductie in de Verenigde Staten al grotendeels steunt op de binnenlandse steenkool- en gasreserves. 'We importeren geen steenkool', zegt energie-econoom Robert Stavins in de New York Times.

De geplande maatregelen zullen er enkel toe leiden dat de vraag naar steenkool met ruim tien jaar verlengd wordt. 'Door de mechanisering zullen er echter geen nieuwe mensen aangeworven worden', zegt Robert W. Godby, van de University of Wyoming, aan de Times. 'Zelfs als de steenkoolproductie stijgt, dan nog daalt het aantal jobs in die sector. Het zijn trouwens niet de CO2-regels die problematisch zijn voor de sector, maar de vraag op de markt.'

Daarnaast zou het milieubeschermingsagentschap EPA de opdracht krijgen om Obama’s Clean Power Plan in te trekken en te herschrijven. Een uitstap uit het klimaatakkoord van Parijs is echter niet opgenomen in de tekst van het decreet.

Volgens de media kan de omzetting van het decreet in de praktijk nog jaren duren. Het tijdschrift Mother Jones schrijft dat milieuorganisaties al met klachten dreigen.