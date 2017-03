Wat is er toch aan de hand met Cleveland? NBA-kampioen kansloos onderuit in San Antonio

De Cleveland Cavaliers zullen zich moeten herpakken als ze hun NBA-titel dit seizoen willen verlengen. Het team van superster LeBron James was maandagavond meer dan een maatje te klein voor San Antonio. Het werd 103-74.

Voor de ‘Cavs’ was het al de negende nederlaag in vijftien wedstrijden deze maand. Ze zijn meteen ook hun leidersplaats in de Eastern Conference kwijt. Die is nu voor Boston, dat een keer meer won (48 tegen 47 zeges, allebei 26 nederlagen).

Kawhi Leonard leidde de Spurs met 25 punten naar de vlotte zege. LeBron James werd met 17 punten ‘topschutter’ bij de bezoekers. “LBJ” was zo ontgoocheld over het optreden van zijn team dat hij na zijn vervanging wegens rugpijn tijdens het vierde kwart de kleedkamer opzocht.

Foto: EPA

Foto: EPA

Drie weken voor de start van de play-offs heeft Cleveland duidelijk nog heel wat werk voor de boeg.

San Antonio won maandag voor de 57e keer dit seizoen (16 nederlagen) en verstevigde zo zijn tweede plaats in de Western Conference achter Golden State (59-14).

Russell Westbrook tekende in Dallas voor zijn 37e triple double van het seizoen. De sterspeler van Oklahoma City was tegen de Mavericks goed voor 37 punten, 13 rebounds en 10 assists. Met nog negen matchen te gaan in het reguliere seizoen, komt Westbrook steeds dichter bij het record van Oscar Robertson. Die lukte 41 triple doubles in het shirt van Cincinnati Royals tijdens het seizoen 1961-1962.

De Thunder won in Dallas met 91-92 en heeft als zesde in de Western Conference bijna zijn ticket voor de play-offs beet.

Uitslagen van maandag:

Toronto - Orlando 131-112

New York - Detroit 109-95

San Antonio - Cleveland 103-74

Dallas - Oklahoma City 91-92

Sacramento - Memphis 91-90

Utah - New Orleans 108-100

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

. Atlantic Division:

1. Boston 48 26 0.649 (x)

2. Toronto 45 29 0.608 (x)

3. New York 28 46 0.378

4. Philadelphia 27 46 0.370

5. Brooklyn 16 57 0.219

. Central Division:

1. Cleveland 47 26 0.644 (y)

2. Milwaukee 37 36 0.507

. Indiana 37 36 0.507

4. Chicago 35 39 0.473

5. Detroit 34 40 0.459

. Southeast Division:

1. Washington 45 28 0.616 (x)

2. Atlanta 37 36 0.507

3. Miami 35 38 0.479

4. Charlotte 33 40 0.452

5. Orlando 27 47 0.365

WESTERN CONFERENCE

. Northwest Division:

1. Utah 45 29 0.608 (x)

2. Oklahoma City 42 31 0.575

3. Denver 35 38 0.479

. Portland 35 38 0.479

5. Minnesota 28 44 0.389

. Pacific Division:

1. Golden State 59 14 0.808 (y)

2. LA Clippers 44 31 0.587 (x)

3. Sacramento 29 45 0.392

4. Phoenix 22 52 0.297

5. LA Lakers 21 52 0.288

. Southwest Division:

1. San Antonio 57 16 0.781 (x)

2. Houston 51 22 0.699 (x)

3. Memphis 40 34 0.541

4. Dallas 31 42 0.425

5. New Orleans 31 43 0.419

(x) = geplaatst voor play-offs

(y) = winnaar van divisie

- programma van dinsdag -

Charlotte - Milwaukee

Indiana - Minnesota

Brooklyn - Philadelphia

Atlanta - Phoenix

Detroit - Miami

Houston - Golden State

Portland - Denver

LA Lakers - Washington

.

# Belga context ## Related picture(s) [NBA - BKN - NBA - FINALS - CAVALIERS - WA...]

View full context on [BelgaBox]

(belga)