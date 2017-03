Noord-Korea doet opnieuw rakettest

Het regime in Noord-Korea zou vorige week vrijdag opnieuw een rakettest hebben uitgevoerd. Dat stelt CNN op basis van twee bronnen binnen de Amerikaanse Defensie.

De kans is groot dat de technologie die vrijdag werd getest in staat is om een langeafstandsraket te dragen, zegt een vertegenwoordiger van Defensie aan de Amerikaanse zender.

Vorige week zei het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie dat de noordelijke vijand woensdag al een mislukte test had uitgevoerd. Volgens het Amerikaanse leger ontplofte de raket al enkele seconden na de lancering.

Vermoed wordt dat het regime in Pyongyang werk maakt van een kernraket die de VS zou kunnen bereiken. Begin maart lanceerde Noord-Korea nog vier raketten in wat een oefening zou zijn geweest. De raketten kwamen neer in de Oostzee. Het doelwit van de oefening zou de Amerikaanse basis in Japan geweest zijn.

Het nieuws van de test raakt bekend op de dag dat in New York de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zich buigt over en algemeen kernwapenverbod, 70 jaar na de atoomaanvallen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. De onderhandelingen hebben echter weinig slagkracht: alle kernmachten sturen hun kat.