Orkaan Debbie raast met 263 km/uur over Australische eilanden

De aangekondigde orkaan Debbie heeft dinsdag de eilanden voor de kust van Australië bereikt met windsnelheden die opliepen tot 263 km/uur. Ondertussen is de orkaan aan land gegaan tussen Airlie Beach en Bowen, in de noordelijke staat Queensland. Meer dan 25.000 mensen werden geëvacueerd.

Bomen worden uitgerukt en daken komen los door de hevige wind en regenval. Hoewel de storm al met windsnelheden tot 263 km/uur over het land raast, zegt Annastacia Palaszczuk, premier van Queensland, dat de ‘intensiteit en de kracht van de wind nog zal toenemen in de loop van de dag’, weet BBC.

De storm zal vermoedelijk pas tegen woensdagmiddag in kracht afnemen.

