Tobback niet opgezet met Hasseltse promoactie in centrum van Leuven

De Leuvense burgemeester Louis Tobback (SP.A) heeft maandag een boze brief geschreven aan zijn Hasseltse college Nadja Vananroye (CD&V) over het feit dat Hasselt maandag op het Martelarenplein promotie is komen voeren voor zijn handelscentrum.

‘We voelen ons bedot en misbruikt. Omdat de aanvraag hiervoor werd ingediend door de dienst toerisme en melding maakte van uitdelen van flyers en drankjes dachten wij dat het om toeristische promotie ging’, aldus Tobback.

‘Onder het mom van een toeristische campagne komt Hasselt hier met een soort caravan in het commerciële hart van Leuven publiciteit maken voor zijn eigen shoppingcenter. Had men in de aanvraag correct omschreven waarover het ging, hadden wij hiervoor natuurlijk nooit toestemming gegeven want dit is een regelrechte aanval op de Leuvense handel. Men komt ons hier in ons eigen handelscentrum beconcurreren’, aldus Tobback.

‘Lepigheid’

Het stadsbestuur ontving zelfs enkele klachten. ‘Het leek er voor de buitenwereld bovendien op dat wij hiervoor toestemming gegeven hadden, maar niets is minder waar. Hasselt heeft hier op een platte manier aan lepigheid gedaan’, aldus Tobback. ‘In de resterende 19 maanden van mijn mandaat zal er geen enkele aanvraag van Hasselt nog worden goedgekeurd’, aldus de Leuvense burgemeester.

De Leuvense politie gaf de Hasselaren in de late namiddag bovendien een GAS-boete omdat ze langer waren blijven staan dan in de toelating toegestaan.