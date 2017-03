Rusland leeft met kopzorgen toe naar duel met België

De Russische bondscoach Stanislav Cherchesov staat meer dan een jaar voor de start van het WK al onder druk omdat de resultaten in de oefenwedstrijden tegenvallen.

Dinsdagavond komt dan ook nog met België de nummer vijf op de wereldranglijst op bezoek, en dat terwijl de Russen met een zestigste stek een dieptepunt bereikt hebben. De Rode Duivels zijn echter op halve sterkte naar Sotsji afgezakt. Nadat eerder al voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland (1-1) aanvoerder Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Thomas Meunier geblesseerd moesten afhaken, gaven ook Thibaut Courtois (heup), Marouane Fellaini (teen) en Laurent Ciman (knie) verstek voor de verplaatsing. Simon Mignolet en Thomas Vermaelen starten daardoor dinsdag al zeker in de basis.

“We hebben vernomen dat België zoveel geblesseerden heeft en daarom hebben we ook al wat anders getraind”, vertelde Cherchesov maandag. “We hebben veel informatie over de tegenstander en dat zullen we zeker gebruiken. Het belangrijkste is ons eigen spel te spelen.”

Het probleem in de 3-5-2 van Rusland situeert zich vooral achterin, waar er met onder meer aanvoerder Vasili Berezutski enkele sterkhouders afgehaakt zijn. Hun vervangers zijn nog niet op elkaar ingespeeld en dat vertaalt zich in slechte resultaten. Op het middenveld kan Cherchesov tegen België alvast opnieuw rekenen op Alan Dzagoev, die tegen Ivoorkust nog geblesseerd moest toekijken. De sterkhouder van CSKA Moskou denkt niet dat België door de afwezigheden veel zwakker voor de dag zal komen. “Ik ben er zeker van dat de Belgen die vele blessures wel kunnen opvangen. Er zit enorm veel kwaliteit in hun selectie.”