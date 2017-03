Gratis Interrail voor achttienjarigen afgevoerd

Alle achttienjarigen een gratis Interrail-pas geven, vindt de Europese Commissie te duur. Wel maakt ze geld vrij om zo’n 5.000 jongeren naar een ander Europees land te laten reizen.

Het initiatief is gebaseerd op het idee van het Europees Parlement om naar analogie van het Erasmusprogramma alle 18-jarigen een gratis Interrail-pas cadeau te doen. Maar dat zou minstens 1,2 miljard euro kosten. Daarvoor ontbreken de budgetten, meldt de Commissie.

De Europese Commissie lanceert wel een alternatief onder de noemer ‘Move2Learn, Learn2Move’. Ze maakt een budget van 2,5 miljoen euro vrij om minstens 5.000 jongeren vanaf zestien jaar individueel of met de klas een reis naar een ander Europees land te geven.

Klassen met leerlingen van 16 jaar of ouder kunnen deelnemen aan een educatief project dat via eTwinning verloopt, het internetplatform dat de Europese samenwerking tussen leerkrachten en leerlingen bevordert. In elk land worden de beste projecten geselecteerd. De winnaars krijgen vervoerstickets met een waarde van 350 tot 530 euro om tussen augustus 2017 en december 2018 een reis te maken.

De EVP-fractie reageert teleurgesteld op het alternatief. ‘Dit kan je zelfs geen afgezwakte versie meer noemen’, zegt Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V). ‘Het is mogelijk én budgettair haalbaar. Het enige wat nodig is, is de moed om tegen de stroom in te gaan en te kiezen voor een écht pro-Europees project’, aldus Vandenkendelaere.

De Europese Volkspartij, waartoe CD&V behoort, gaat de forcing opnieuw voeren in het kader van de onderhandelingen over de begroting van 2018.