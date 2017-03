Belgische valt in Spaanse kloof

Op het Spaanse eiland Tenerife is een 56-jarige Belgische toerist tijdens een wandeling in de bergen in een kloof gevallen. Een helikopter moest de gewonde vrouw redden.

De Belgische dame had besloten om zondagochtend een wandeling te maken in ‘El Barranco de Masca’ - of de ‘Kloof van Masca’. Vele toeristen starten dagelijks de wandeling in het gehucht Masca. Een smalle kloof met steile wanden mondt uiteindelijk uit bij een jachthaventje. De wandelroute bedraagt slechts vier kilometer, maar het hoogteverschil (580 meter volgens toeristische gidsen) en ruige terrein maken de route redelijk lastig.

Ook voor onze landgenote bleek de route niet gemakkelijk. Omstreeks 11 uur kreeg de meldkamer van 112 een oproep binnen over de vrouw. Ze had een ‘ongelukkige val’ gemaakt, zo meldt de Spaanse nieuwswebsite rtvc.es.

Helicóptero del GES rescata a senderista herida leve tras caída Barranco de Masca #TENERIFEhttps://t.co/1lzzbK4XLw pic.twitter.com/wfjqVLNqOl — 1-1-2 Canarias (@112canarias) March 26, 2017

Een helikopter werd uitgestuurd om de dame op te halen. Nadat hulpverleners de Belgische in de helikopter hadden geplaatst, vlogen ze naar de heliport van La Guancha. Een ambulance wachtte haar daar op en bracht haar over naar een ziekenhuis. Daar stelden de dokters enkele verwondingen vast aan de onderste ledematen.