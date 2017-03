Alderweireld kijkt uit naar oefenmatch tegen Russen: “Leuk om met Vermaelen te spelen”

Toby Alderweireld heeft wel zin in de vriendschappelijke wedstrijd in en tegen Rusland van dinsdagavond. De centrale verdediger van de Rode Duivels kijkt ernaar uit met Thomas Vermaelen samen te spelen.

“We wisten op voorhand dat deze wedstrijd op de planning stond. We waren dus voorbereid. We willen een resultaat neerzetten, een goede prestatie leveren. In Sochi worden wedstrijden voor het WK gespeeld. Dat is interessant, zeker ook omdat het stadion zal vol zitten. Dan kunnen we de sfeer toch al eens proeven. Het zal niet makkelijk worden want de Russen hebben ook wat te bewijzen. Ze organiseren volgend jaar het WK en zijn niet zo goed bezig. Ik voel dit niet aan als een vriendschappelijke wedstrijd. We spelen voor ons land en om te winnen.”

Alderweireld zal nagenoeg zeker aan de wedstrijd beginnen. Dan komt hij een oude bekende tegen.

“Ik kijk er ook naar uit om Thomas Vermaelen samen te spelen. Dat is wel aangenaam. Er is nog niet over een spelsysteem gesproken. Maar als de coach met vraagt om rechtsachter te worden, zal ik daar ook spelen.”