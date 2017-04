Prins George gaat vanaf september naar dure privéschool

De Britse prins William en zijn vrouw Kate Middleton hebben een school uitgekozen voor de kleine prins George. Hun zoon zal in september naar de gemengde Thomas’s School in Battersea in het zuidwesten van Londen gaan. Dat kondigt Kensington Palace aan.

De keuze voor de toekomstige school van de prins is niet traditioneel. Integendeel, prins William en Kate Middleton breken met een familietraditie. Jonge prinsjes, onder wie William en Harry, gingen vroeger allemaal naar Wetherby, een jongensschool in Notting Hill.

Goedkoop is het niet om les te volgen aan de prestigieuze Thomas’s School, op zo’n half uur rijden van Kensington Palace. Kate en William zullen per trimester zo’n 6.000 pond moeten neertellen. Dat is omgerekend 6.928 euro. De kleine prins zal vanaf september onder meer ballet- en dramales krijgen, ook vakken als Frans, sport en informatica komen aan bod.

Kijk hieronder even binnen in de school:

De school, die vriendelijkheid van de kinderen een van de grootste prioriteiten vindt, heeft de komst van de prins in een brief aangekondigd aan de ouders van andere leerlingen. In totaal volgen 540 jongens en meisjes tussen vier en dertien jaar er les. Veel leerlingen hebben ouders die actief zijn in het bankwezen of journalistieke sector.

Het is niet de eerste keer dat prins George naar school gaat. Na de kerstvakantie vorig jaar, ging het prinsje (toen 2,5 jaar) naar kleuterschool Westacre Montessori. Kate Middleton en prins William zetten hun zoontje toen zelf af aan de schoolpoort.