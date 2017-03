Schoonzoon van Trump moet overheidsapparaat performanter maken

Jared Kushner, de echtgenoot van de oudste dochter van president Trump, komt aan het hoofd van het nieuwe ‘Office for American Innovation’.

Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, komt aan het hoofd van het nog op te richten Office for American Innovation, dat is een bureau dat managementsprincipes uit de privésector gaat toepassen op de overheidsdiensten. Volgens de Washington Post zal het bureau zeer verregaande bevoegdheden krijgen. Hij zal een plek in het Witte Huis krijgen en direct rapporteren aan de president.

Kushner zal worden bijgestaan door specialisten en consultants die ook afkomstig zijn uit de privésector. Die medewerkers zullen weinig of geen politieke ervaring hebben, zei Kushner daarover. Een naam die wordt genoemd is die van Gary Cohn, de voormalige topman van Goldman Sachs Group die president Trump nu over zijn economisch beleid adviseert.

De oprichting van het Office for American Innovation is een gevolg van de beloftes die Trump tijdens zijn campagne deed. Hij zei toen dat hij een einde zou maken aan de ‘overdadige overheidsreglementen’ en dat hij het beleid zou baseren op principes die hun merites in het bedrijfsleven hebben getoond.

Kushners ambities zijn groot, schrijft de Washington Post. Hij wil de dataverzameling van alle federale ministeries moderniseren en de projecten opstarten die Trump tijdens zijn campagne ‘transformative’ noemde en waarvoor de president 1 triljoen dollar heeft beloofd. Hij wil onder meer aan elke Amerikaan toegang tot het internet geven.

Nu hij baas zal worden van de Office for American Innovation zal Jared Kushner nog meer invloed in het Witte Huis en op de president krijgen. Hij is nu al de senior advisor van de president, die veel te zeggen heeft over het binnenlands en buitenlands beleid van de Verenigde Staten.

Jared Kushner (36) zat vroeger in de immobiliënsector. Hij is getrouwd met de oudste dochter van de president, Ivanka. Mogelijk zal zij ook haar diensten verlenen aan het Office for American Innovation.