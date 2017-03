130.000 handtekeningen om slachthuis in Tielt definitief te sluiten

De petitie van dierenrechtenorganisatie Animal Rights om het slachthuis in Tielt voorgoed te sluiten, werd al meer dan 130.000 keer getekend. Het slachthuis werd al tijdelijk gesloten door Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).

Animal Rights lanceerde de petitie op donderdag in nasleep van de undercoverbeelden die de organisatie liet filmen in het slachthuis. Daarop is te zien hoe de medewerkers de varkens mishandelen voor en tijdens de slacht.

Op de vijfde dag van de petitie telt de lijst al meer dan 130.000 handtekeningen. De dierenrechtenorganisatie wil de handtekeningenlijst binnenkort overmaken aan minister Ben Weyts, al is het nog niet zeker wanneer dat precies zal gebeuren.

Op maandag 3 april om 10 uur organiseert Animal Rights een stil protest aan het West-Vlaamse slachthuis voor de definitieve sluiting ervan. Onder andere Michel Vandenbosch van GAIA zal er spreken.