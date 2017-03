Ferrari-baas Sergio Marchionne was blij met de eerste overwinning van de F1-renstal in bijna anderhalf jaar tijd. Marchionne reageerde echter ook gevat door te stellen "dat het wel eens tijd werd".

Bijna achttien maanden had Ferrari op een nieuwe overwinning in de Formule 1 moeten wachten. 20 september 2015 om precies te zijn, toen de GP van Singapore werd gereden. Het was de race waarbij Mercedes ondanks haar dominantie plots onverklaarbaar zwak presteerde.

De ontlading na afloop van de GP van Australië was dan ook groot, zowel bij Sebastian Vettel alsook het team. De tifosi schreeuwden het uit en de neutrale F1-fan was dan weer blij dat de dominantie van Mercedes mogelijk doorbroken wordt.

Niets dan tevreden gezichten zou je dan denken, op die van Mercedes misschien na, maar ook de leiding van Ferrari reageerde opvallend.

"Het werd tijd," zei Ferrari-baas Sergio Marchionne na de overwinning van Sebastian Vettel tijdens de GP van Australië. "Ik ben blij voor het team en voor de tifosi die ons doorheen deze moeilijke periode zijn blijven steunen. We hebben bijna anderhalf jaar op deze overwinning moeten wachten. Het was speciaal om het Italiaans volkslied opnieuw te horen."

"Sebastian heeft een uitstekende race gereden en ik ben er zeker van dat Kimi binnenkort ook vooraan zal meestrijden. Uiteraard is deze overwinning aan het ganse team te danken, zowel op het circuit als in Maranello. Teamwerk is immers de enige manier om belangrijke doelen te behalen."

Volgens Marchionne is de overwinning van Sebastian Vettel in Australië maar een vertrekpunt.

"Het is essentieel om te beseffen dat dit geen einddoel is maar slechts de eerste stap van een lange weg die we moeten zien af te leggen en waarbij we allemaal iedere dag gefocust moeten blijven," besluit Marchionne.

