Eindsprint levert Amerikaan D.A. Points toernooizege op in Puerto Rico

De 40-jarige Amerikaan D.A. Points heeft zondag in Rio Grande het Puerto Rico Open golftoernooi (3 miljoen dollar) op zijn palmares gebracht. Met een laatste ronde in 66 slagen, zes onder par, bracht hij zijn totaal op 268, twintig onder. Zijn landgenoten Bryson DeChambeau en Bill Lunde en de Zuid-Afrikaan Retief Goosen deelden met 270 slagen de tweede plaats. De Amerikaan Chris Stroud startte als leider aan de vierde ronde, maar moest daarin 71 slagen noteren en zakte naar de achtste plaats weg.

Op de laatste dag had Goosen lang de leiding in handen. Met een sterke eindsprint, vier birdies op de laatste zes holes, pakte Points alsnog zijn derde zege op de PGA Tour. In 2011 won hij het Pebble Beach National, in 2013 het Houston Open. Na die laatste zege was hij op de wereldranglijst naar de 634e plaats weggedeemsterd. Zijn eerste zege in bijna vier jaar tijd bracht hem 540.000 dollar op.

Eindstand:

1. D.A. Points (VSt) 268 (64-69-69-66)

2. Bryson DeChambeau (VSt) 270 (68-65-70-67)

. Retief Goosen (ZAf) 270 (68-67-71-64)

. Bill Lunde (VSt) 270 (65-68-69-68)

5. Kim Meen-whee (ZKo) 271 (71-65-67-68)

. Sam Saunders (VSt) 271 (70-69-67-65)

. Peter Uihlein (VSt) 271 (69-68-68-66)

8. J.J. Henry (VSt) 272 (69-65-75-63)

. Chris Stroud (VSt) 272 (69-65-67-71)

10. Mark Anderson (VSt) 273 (68-69-69-67)

. Rafael Campos (PRi) 273 (66-68-69-70)

. Martin Flores (VSt) 273 (71-69-67-66)

. Tom Hoge (VSt) 273 (69-65-72-67)

. Andrew Johnston (Eng) 273 (70-67-66-70)

. JT Poston (VSt) 273 (66-72-66-69)

. Michael Thompson (VSt) 273 (67-68-72-66)