Russische oppositieleider Navalny opgepakt

Een van de belangrijkste oppositiestemmen in Rusland, Aleksej Navalny, is in Moskou opgepakt tijdens een anticorruptiebetoging die hij zelf had georganiseerd. Dat melden getuigen zondag aan de Britse omroep BBC. Het Russische nieuwsagentschap Tass bevestigt de arrestatie.

In Rusland vond vandaag de grootste betoging tegen Poetin plaats sinds 2012. In tientallen steden kwamen de mensen op straat.

De politie pakte Navalny op van zodra hij verscheen op een manifestatie in het centrum van Moskou. Betogers zouden nog tevergeefs de arrestatie hebben proberen te verhinderen. Vrijdag hadden de Russische autoriteiten de aanhangers van Navalny nog gewaarschuwd niet deel te nemen aan de betoging omdat er geen toestemming voor was gegeven.

Tientallen mensen zouden samen met Navalny zijn opgepakt. Volgens een journaliste van het Franse persagentschap AFP, die ter plaatse is, zijn er inderdaad veel arrestaties en zet de politie traangas in om de massa uiteen te drijven. De oppositieleider zelf liet intussen via Twitter weten dat het goed gaat met hem. Hij roept op om verder te betogen.

De 40-jarige Navalny is bekend om zijn anticorruptiecampagnes, waarmee hij zich richt tot belangrijke met het Kremlin verbonden figuren. Vier jaar geleden kwam hij op bij de burgemeesterverkiezingen in Moskou en werd daarbij verrassend tweede met 27 procent van de stemmen. Daarna werd hij veroordeeld voor corruptie, waardoor hij zich niet meer verkiesbaar kon stellen. Volgens tegenstanders ging het om een politiek gemotiveerd proces.

