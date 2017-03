Het slachthuis van Tielt heeft een actieplan klaar waarmee ze dierenmishandeling in de toekomst willen vermijden. Deze week werd de vergunning van het slachthuis ingetrokken nadat dierenrechtenactivisten met videobeelden wantoestanden blootgelegd hadden.

Veiligheidsagenten met honden bewaken vandaag het slachthuis van Tielt. Uit vrees voor wraakacties van dierenrechtenactivisten. Op undercoverbeelden gemaakt door een dierenrechtenorganisatie is dan ook te zien hoe varkens in het slachthuis worden mishandeld. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) trok meteen de vergunning van het slachthuis in.

Nu heeft het slachthuis een actieplan klaar om dierenmishandeling in de toekomst te vermijden. Zo komen er onder meer een livestream waarop de overheid permanent kan zien wat er gebeurt en komt er een voltijds functionaris die toekijkt op het dierenwelzijn.