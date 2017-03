'We voelen ons niet aangesproken. Vlaanderen exporteert geen wapens naar Saoedi-Arabië'. Dat zegt de woordvoerder van Vlaams minister-president Geert Bourgeois in een reactie op de uitspraken van federaal vicepremier Alexander De Croo. Die deed zondag in De Zevende Dag een oproep voor een wapenembargo naar Saoedi-Arabië om humanitaire redenen. SP.A wijst er intussen op dat Open VLD vorig jaar een voorstel voor zo’n embargo wegstemde.

Open Vld-vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo roept op tot een wapenembargo vanuit ons land naar Saoedi-Arabië omwille van de rol die dat land speelt in de burgeroorlog in Jemen. 'Je kan niet tegelijk mensenlevens proberen te redden en wapens leveren', zei hij in De Zevende Dag.

Volgens De Croo gaat meer dan 60 procent van de wapenexport uit Wallonië naar Saoedi-Arabië. Maar omdat de bevoegdheid wapenhandel geregionaliseerd is, kan De Croo zelf niet ingrijpen. 'Ik kan alleen maar bij hen pleiten om die waanzin stil te leggen. Een oplossing zou zijn een wapenembargo in te stellen om humanitaire redenen'.

De Vlaamse regering voelt zich alvast niet aangesproken door de oproep van De Croo. 'Vlaanderen exporteert geen wapens naar Saoedi-Arabië', zegt de woordvoerder van Vlaams minister-president Geert Bourgeois aan Belga. Er was vorig jaar wel het dossier van jachtvizieren, maar die vizieren waren bestemd voor civiele eindgebruikers.

'Het probleem stelt zich dus niet aan Vlaamse zijde en dus hoeft er ook niet over ‘de deelstaten’ gesproken te worden', klinkt het. Een embargo kan volgens het kabinet-Bourgeois enkel als het op Europees niveau wordt aangepakt. 'Alleen dan kan dit effect sorteren'.

Verder is het Vlaamse wapenhandeldecreet recent nog verstrengd en behoort het volgens de woordvoerder van Bourgeois 'tot de meest stringente wetgeving in Europa op dit vlak'.

Vlaams parlementslid Rik Daems (Open Vld) pleit ervoor om die verstrenging ook snel te behandelen en goed te keuren in het Vlaams Parlement. 'Vlaanderen kan en moet het goede voorbeeld geven. Economische belangen wegen niet op tegen grove schendingen van mensenrechten', aldus Daems. 'Het ontwerp voorziet in de mogelijkheid voor de Vlaamse regering om een land zoals Saoedi-Arabië op een ‘no-arms’-lijst te zetten, waardoor wapenexport naar dat land niet toegelaten is.

'Open Vld stemde voorstel voor embargo weg'

'Wij hebben vorig jaar een voorstel voor een wapenembargo tegen Saoedi-Arabië voorgelegd. De partij van minister De Croo heeft toen tegengestemd, terwijl de situatie in Jemen en de rol van Saoedi-Arabië toen ook al gekend was', zo reageert Vlaams parlementslid Tine Soens (SP.A) op de oproep van federaal vicepremier Alexander De Croo.

Soens steunt de oproep voor een wapenembargo tegen Saoedi-Arabië. Maar zij wijst erop dat haar partij vorig jaar zo’n embargo heeft voorgesteld, maar dat Open Vld (de partij van De Croo) toen heeft tegengestemd.

'Het blijft onbegrijpelijk om hier terrorisme te bestrijden, maar ondertussen vlot wapens uit te voeren naar een land dat dat terrorisme net ondersteunt', aldus Soens. 'We blijven uiteraard voorstander van een wapenembargo tegen Saudi-Arabië, daarom zal ik een nieuw voorstel in het parlement indienen. Ik nodig Open Vld uit om het mee te tekenen', besluit de SP.A-politica.

Groen: 'Ook Vlaamse export moet verboden worden'

Oppositiepartij Groen dringt al langer aan op een wapenembargo tegen Saoedi-Arabië. Zo ligt er in de Kamer een resolutie voor. Daarin staat ook een luik over de bredere economische en politieke relaties met Saoedi-Arabië.

Wouter De Vriendt: 'Onze regeringen mogen niet langer economische missies naar dat land doen. En Europa moet energie-onafhankelijk worden van Saudi-Arabië, want de inkomsten die dat land krijgt, worden gebruikt om Jemen plat te bombarderen. Een tweede reden om de relaties met Saudi-Arabië te herzien, is hun moslimextremisme en de export van wahabisme naar ons land. Dus koelere relaties met Saudi-Arabië zijn ook in ons eigen veiligheidsbelang'.

'Ook in het Vlaams parlement en de Vlaamse regering kan het voorstel van De Croo voor een positieve evolutie zorgen', merkt Vlaams parlementslid Wouter Van Besien op. 'Ik vraag al jaren aan de regering-Bourgeois dat ze de export van wapens en onderdelen van wapens naar Saudi-Arabië gewoon verbiedt. Maar tot nu toe kwam minister-president Bourgeois (N-VA) niet verder dan 'geval per geval bekijken'. De Open Vld zit ook in de Vlaamse regering, die bevoegd is voor wapenexport. Ze moet er dan ook daar voor zorgen dat Bourgeois eindelijk ingaat op onze eis.'