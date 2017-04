Dina Tersago deelt heuglijk nieuws

Voormalig Miss België en tv-presentatrice Dina Tersago (38) is zwanger van haar tweede kindje. Dat werd zaterdagavond bekendgemaakt in het Antwerpse stripbelevingscentrum Comics Station, zo meldt Het Laatste Nieuws. Dina Tersago en haar partner Wim hebben samen al één zoontje: Isak. Hij mag in mei zijn tweede verjaardag vieren.

De aankondiging werd gedaan tijdens de feestelijke opening van Comics Station, het nieuwe strippretpark in het Centraal Station van Antwerpen. Een select publiek, onder wie prins Laurent en zijn gezin, mocht zaterdagavond de meer dan zestig attracties rond Belgische striphelden al eens verkennen tijdens een exclusief openingsfeest. Het grote publiek moet nog even wachten tot 9 april. De prins was er als de kippen bij om de 38-jarige presentatrice te feliciteren.

Ode aan de Belgische strip

Comics Station is een ode aan de Belgische strip. Bezoekers kunnen plaatsnemen in de digitale 4D rollercoaster van Lucky Luke in het Comics Theater, weggeflitst worden met de teletijdmachine van professor Barabas, in het bos een feestje bouwen met De Smurfen en net als Lucky Luke sneller schieten dan hun schaduw. De Smurfen, Suske & Wiske, Jommeke, Lucky Luke, De Kiekeboes en Urbanus kregen trouwens elk hun eigen themazone.

Het strippretpark bestrijkt vier verdiepingen en is 6.200 vierkante meter groot. In het hart bevindt zich de Mega Twister: een 22,5 meter hoge indoor glijbaan, die daarmee de allerhoogste en ook langste glijbaan in zijn soort is.

13 miljoen euro

Comics Station werd in een jaar tijd gerealiseerd en kostte 13 miljoen euro. Het grootste gedeelte van het pretpark ligt tot 18 meter onder de grond. Het strippretpark verwacht 250.000 bezoekers per jaar. Het is elke woensdagnamiddag open van 12 tot 18 uur, zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur en tijdens de Belgische en Nederlandse schoolvakanties en feestdagen.

De Comics Shop en het restaurant Comics Kitchen zijn echter elke dag open, ook voor wie het pretpark niet bezoekt, zoals treinreizigers of buurtbewoners. Bij het restaurant bevindt zich bovendien een grote binnenspeeltuin die ook na sluitingstijd van het park toegankelijk is voor restaurantbezoekers.

Info en tickets: www.comicsstation.be.