De Ethiopiër Gudisa Fita Ayanom heeft zaterdag de 40e editie van de Crêtes de Spa, een jaarlijkse trialrunwedstrijd in de Ardennen, gewonnen. Hij finishte na 1u16:28 op het 21,1 km lange parkoers en toonde zich 37 seconden sneller dan Vincent Casterman.

Simon Mestdagh kwam als derde over de streep op 2:45 van de winnaar. Voor de 24-jarige Fita Ayanom, die in Seraing woont, was het zijn eerste overwinning in de Crêtes de Spa. Bij de vrouwen won Sabine Froment al voor de vijfde keer.

Uitslag bij de mannen:

1. Gudisa Fita Ayanom (Eth) in 1u16:28

2. Vincent Casterman op 0:37

3. Simon Mestdagh 2:45

4. Gaël Dethier 2:45

5. Arnaud Renard 3:42

6. Olivier Pierron 3:47

Vrouwen:

1. Sabine Froment in 1u32:50