Ongeziene controle busverkeer: 'Illegalen, drugs en verboden wapens gevonden'

De federale politie heeft zaterdag, in samenwerking met onder meer de douane, de lokale politie van Antwerpen, de wegpolitie en het parket, een grootschalige controleactie georganiseerd, specifiek gericht op internationaal busvervoer. Het is de eerste keer in ons land dat er zo’n actie werd georganiseerd.

Aan de actie namen 105 agenten deel. Ook de douane, Dienst Vreemdelingenzaken en de Civiele Bescherming leverden personeel. In totaal werden negen bussen, zowel aankomend als vertrekkend uit Antwerpen, en 243 passagiers gecontroleerd.

De bussen werden met de politiehelikopter gelokaliseerd op de snelweg. Motards begeleidden ze daarna naar de oude rijkswachtkazerne aan de Boomsesteenweg in Wilrijk. Daar werden alle passagiers streng gecontroleerd, zowel op drugs, gestolen goederen, grote sommen geld, mensenhandel als terrorisme. Ook de rij- en rusttijden van de chauffeur en de signalisatie van de bus werden nagekeken.

In een hangar op het terrein van de kazerne moesten de passagiers uitstappen en werd hun bagage gecontroleerd door honden.

'Er werden vijf illegalen aangetroffen. De politie stelde ook zes processen-verbaal op voor drugsbezit en één proces-verbaal voor verboden wapens. Voorts werd er ook één geseinde persoon aangetroffen. Een Nederlandse chauffeur was nog onder invloed van een joint die hij gerookt had en mocht niet verder rijden. Een andere chauffeur had zich niet aan de rij- en rusttijden gehouden', zegt Bob Leys, commissaris bij de federale wegpolitie provincie Antwerpen.

Passagierslijsten

‘Met deze actie willen we ook zicht krijgen op wie deze bussen gebruikt’, zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), die de actie bijwoonde. ‘In die zin hopen we veel te leren uit deze actie. Op basis van de resultaten kunnen we gaan bepalen hoe dringend het is om werk te maken van de passagierslijsten.’

Een politiehond controleert een valies. Foto: bfm

‘We hebben de wetgeving aangepast aan de internationale richtlijnen, waardoor we de mogelijkheid hebben om passagierslijsten te vergelijken met de zwarte lijsten die we hebben met mensen die bij onze diensten gekend zijn. Die mensen kunnen we dan van de bus plukken. Voor het treinverkeer zijn de onderhandelingen daarrond al gestart. Met deze actie kunnen we dus bepalen hoe dringend eenzelfde werkwijze is voor internationaal busverkeer.’

Heel wat tijdverlies

Door de actie verloren de reizigers op de bussen heel wat tijd – makkelijk een uur. ‘Maar ik denk dat we in een tijd leven waar mensen zulke controles verwachten en zelfs verlangen’, zegt Jambon. ‘Je wil het niet meemaken dat je op de bus blijkt te zitten met een terrorist. De controles verlopen ook op een vriendelijke manier en de passagiers worden op voorhand ingelicht over wat er staat te gebeuren.’

Jambon wil dergelijke controles blijven organiseren. ‘Want passagierslijsten zeggen niet alles. Het is niet omdat je niet op de zwarte lijst staat, dat je daarom geen drugs bij hebt of niet recent geradicaliseerd bent. In die zin zijn deze controles een nodige aanvulling.’

Minister Jambon en Antwerps burgemeester De Wever waren ook aanwezig. Foto: bfm

De Wever: ‘Sterk signaal’

Ook Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) woonde de actie bij en moedigt dit soort acties aan. ‘Het is een sterk signaal dat je ook op een internationale bus kans loopt op een grondige controle’, zegt hij.

De politie concentreerde zich op vijf busmaatschappijen met stopplaatsen in het Antwerpse.