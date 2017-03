Filipijnse visser overleeft 56 dagen op zee

Een visser uit de Filipijnen heeft 56 dagen doorgebracht in zijn bootje, dobberend in open zee voor Papoea-Nieuw-Guinea. Hij overleefde door regenwater te drinken. Zijn oom overleefde het avontuur niet. Dat meldt een lokale krant.

Een vissersboot vond op 9 maart de 21-jarige visser Rolando Omongos in een klein bootje op zee. De man was verzwakt en verwilderd, maar hij leefde nog. In zijn boot was geen voedsel aanwezig.

Rolando Omongos was op 21 december met zijn vissersboot samen met zijn 31-jarige oom vertrokken vanuit de haven van General Santos, in de Filipijnse provincie South Cotabato. ‘Begin januari werden ze verrast door een hevige storm’, vertelt de 40-jarige zus van de overleden oom aan een lokale krant. ‘Ze moesten hun vissersboot verlaten en kwamen terecht op een klein reddingsbootje, zonder eten, brandstof, visgerei en drinkwater.’

Na een week overleed de oom van Rolando. ‘Mijn neef vertelde dat hij zijn lichaam nog aan boord hield omdat hij hoopte dat hij gered zou worden. Toen het lichaam begon te stinken, heeft hij het overboord gegooid.’ De drenkeling overleefde door regenwater op te vangen in een plastieken fles.