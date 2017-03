Hamilton verovert polepositie GP van Australië, Vandoorne kent opnieuw pech

Voor onze landgenoot Stoffel Vandoorne is de kwalificatie voor de GP van Australië teleurstellend verlopen. Vandoorne geraakte door technische problemen niet verder dan de achttiende tijd. Lewis Hamilton veroverde de polepositie. Sebastian Vettel kwalificeerde zich in zijn Ferrari mee op de eerste startrij.

Na de wintertests en de oefensessies in Australië was de kwalificatie de eerste echte afspraak voor de teams en rijders. Voor het eerst zouden we een duidelijker beeld krijgen over de onderlinge krachtsverhoudingen. De oefensessies lieten alvast uitschijnen dat we een strijd om de polepositie zouden krijgen tussen Mercedes en Ferrari.

Problemen voor Vandoorne

Amper enkele minuten ver in Q1 kreeg onze landgenoot Stoffel Vandoorne via de boordradio te horen dat er een probleem was met de brandstoftoevoer en dat hij moest terugkeren naar de pits. Opnieuw problemen bij McLaren.

Stoffel heads back out - he has time for one timed lap. #AusGP pic.twitter.com/llOsCjOR4L — McLaren (@McLarenF1) March 25, 2017

Het kostte Vandoorne uiteindelijk ook een eventueel plaatsje in Q2. Pas vlak voor het einde van Q1 kon McLaren Vandoorne opnieuw op de baan sturen. In zijn opwarmrondje moest Vandoorne bovendien teamgenoot Fernando Alonso voor laten gaan. Geen ideale opwarming van de banden en dat gecombineerd met een klein foutje zorgde ervoor dat Vandoorne niet verder geraakte dan de achttiende tijd en meteen werd uitgeschakeld.

Vooraan zette Hamilton uiteindelijk tijdens Q1 de snelste tijd neer, anderhalf tiende sneller dan Kimi Raikkonen in de Ferrari.

Dreigende regen

Fernando Alonso slaagde erin om de twaalfde tijd en was strijdvaardig: "En nu wat regen" riep Alonso over de boordradio. En de Spanjaard zou wel eens gelijk kunnen krijgen want tegen het einde van Q1 waren er immers dreigende regenwolken te zien. Bij het begin van Q2 kwamen dan ook al de wagens snel op de baan om zo snel mogelijk een rondetijd neer te zetten.

Uiteindelijk kon Q2 onder droge omstandigheden afgewerkt worden. Bij McLaren doken er nu ook problemen op bij Alonso, die zijn beklag deed over nieuwe motorproblemen. De Spanjaard keerde wel terug op de baan maar sneuvelde met een dertiende tijd. Vooraan was het Bottas die sneller was dan Hamilton, gevolgd door beide Ferrari's, en dat allemaal binnen de twee tienden. De voorbode van een spannende ontknoping van de kwalificatie in Q3.

Tijdens het begin van Q3 merkten enkele rijders wat regendruppels op, al zou de hevige regenbui naast het circuit passeren. Ferrari en Mercedes namen geen risico en ze stuurden hun beide wagens meteen de baan op.

Daniel Ricciardo crasht

Lewis Hamilton reed de voorlopige besttijd en was drie tienden sneller dan Sebastian Vettel in de Ferrari en teamgenoot Valtteri Bottas. De sessie werd echter plots onderbroken omdat thuisrijder Daniel Ricciardo de controle over zijn bolide verloor en in de bandenmuur crashte. Een spectaculaire schuiver van de Australiër, dit tot ongeloof van de Australische fans.

?? RED FLAG ?? Agony for RIC as he comes off at turn 14 #Quali #AusGP ???? #F1 pic.twitter.com/UnxJQjUZZX — Formula 1 (@F1) March 25, 2017

Bij het herstarten van de sessie bleven Ferrari en Mercedes voorlopig binnen. Beide teams spaarden alles duidelijk op voor een ultieme run tegen het einde van de sessie. Daarin verbeterde Bottas de tijd van Hamilton maar de Brit sloeg met een tijd van 1:22.188 meteen terug. Sebastian Vettel plaatste zijn Ferrari met zijn ultieme snelle ronde tussen beide Mercedes-bolides. Hamilton dus op pole met naast hem Sebastian Vettel in de Ferrari. Veelbelovend voor de race van morgen.

Voor de Belgische fans wordt het morgenvroeg vooral uitkijken of Vandoorne van op de achttiende plaats alsnog een mooie inhaalrace kan maken.

1. L. Hamilton Mercedes 01:24.191 01:23.251 01:22.188

2. S. Vettel Ferrari 01:25.210 01:23.401 01:22.456

3. V. Bottas Mercedes 01:24.514 01:23.215 01:22.481

4. K. Raikkonen Ferrari 01:24.352 01:23.376 01:23.033

5. M. Verstappen Red Bull 01:24.482 01:24.092 01:23.485

6. R. Grosjean Haas 01:25.419 01:24.718 01:24.074

7. F. Massa Williams 01:25.099 01:24.597 01:24.443

8. C. Sainz Jr. Toro Rosso 01:25.542 01:24.997 01:24.487

9. D. Kvyat Toro Rosso 01:25.970 01:24.864 01:24.512

10. D. Ricciardo Red Bull 01:25.383 01:23.989

11. S. Perez Force India 01:25.064 01:25.081

12. N. Hulkenberg Renault 01:24.975 01:25.091

13. F. Alonso McLaren 01:25.872 01:24.425

14. E. Ocon Force India 01:26.009 01:25.568

15. M. Ericsson Sauber 01:26.236 01:26.465

16. A. Giovinazzi Ferrari 01:26.419

17. K. Magnussen Haas 01:26.847

18. S. Vandoorne McLaren 01:26.858

19. L. Stroll Williams 01:27.143

20. J. Palmer Renault 01:28.244

