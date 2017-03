‘Damage control’ in Witte Huis na intrekken Trumpcare-wet

In het Witte Huis is men vrijdagavond op zoek gegaan naar manieren om de schade na de intrekking van het wetsontwerp rond de ziekteverzekering te beperken.

De intrekking van het wetsontwerp is een grote nederlaag voor Trump, omdat hij van de Affordable Care Act een van zijn stokpaardjes maakte tijdens zijn campagne. Trump beschuldigt de Democraten van de mislukking, functionarissen beschuldigen Paul Ryan en de Republikeinen in het Congres proberen de gemoederen te sussen door te herinneren aan het feit dat er nog een grote belastinghervorming zit aan te komen.

Trump verklaarde na de intrekking van het wetsvoorstel dat de Democraten Obamacare bezitten en dat het hun schuld is als dat systeem explodeert. Het werd de vorige dagen echter duidelijk dat Trump zelfs binnen zijn eigen partij niet voldoende stemmen kon verzamelen, terwijl de Republikeinen wel in de meerderheid zijn in het Huis van Afgevaardigden. De uitspraak werd Trump dan ook niet in dank afgenomen door de Democraten, die echter ook euforisch reageren op de mislukking.

Daarnaast stelde Trump dat hij ‘nooit gezegd had dat ik Obamacare ging intrekken en vervangen binnen de 64 dagen’, aldus Politico. ‘Ik heb veel tijd.’ Dat druist dan weer in tegen de manier waarop de Republikeinen Trumpcare in alle snelheid door het Congres leken te willen sturen, wat leidde tot veel kritiek.

Binnen het Witte Huis gaan er dan weer stemmen op dat heel de mislukking van Trumpcare de schuld is van voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Paul Ryan, wiens beleidsagenda ‘A Better Way’ aan de basis lag van de nieuwe ziekteverzekering. ‘Dit is 100 procent een mislukking van Ryan. Het is zijn plan, en Tom Price, minister van Volksgezondheid, is zijn man’, zei een verantwoordelijke van het Witte Huis vrijdagavond volgens CNN. ‘Ze zijn allemaal akkoord gegaan met het plan op de dag dat Trump Price aannam.’

Volgens zondebok Ryan ligt de schuld van de mislukking dan weer bij de House Freedom Caucus, een groep van 28 Republikeinen in het Huis die nauwe banden heeft met de conservatieve Tea Party, die eerder deze week liet weten dat ze niet zou stemmen voor de nieuwe wet, omdat het nieuwe plan te veel elementen uit Obamacare heeft behouden.

De Republikeinen in het Congres beslisten tot slot om de focus te verleggen, van de Trumpcare naar de langverwachte belastinghervorming van de president. Volgens voorzitter van de belastingscommissie Kevin Brady wordt die hervorming nog moeilijker door de Trumpcare-mislukking, maar Brady en Ryan ‘gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat ze er toch komt’, aldus persagentschap Reuters. Minister van Financiën Steven Mnuchin verklaarde dan weer dat een belastingshervorming ‘veel gemakkelijker is’ dan de hervorming van de ziekteverzekering en dat de Republikeinen daarvoor ‘zeer, zeer veel steun hebben’.