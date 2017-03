Regering verdubbelt elke euro voor ‘Hongersnood 12-12’

Voor elke euro die het Consortium 12-12 inzamelt voor de hongersnood in de Hoorn van Afrika, zal de overheid er één euro bovenop leggen. Dat heeft minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo aangekondigd tijdens een interview met Het Laatste Nieuws zaterdag.

‘Om iedereen aan te moedigen om een gift te doen, heb ik beslist om het ingezamelde bedrag te verdubbelen’, aldus de minister.

Anderhalve week na de eerste oproep van 12-12 hebben de Belgen samen tot nu toe 725.000 euro gestort, terwijl in Nederland vlot 10 miljoen werd verzameld. Daarom starten de hulporganisaties met een campagne met reclamespots die zowel op de zenders van VRT, Medialaan (VTM) als SBS (VIER) te zien en te horen zullen zijn.

Alexander De Croo rekent erop dat de Belgen hun hart laten zien. ‘De toestand is ongezien. In Jemen, Zuid-Soedan, Somalië en Nigeria lijden 20 miljoen mensen aan levensgevaarlijke ondervoeding, onder wie meer dan een miljoen kinderen. We hebben het te goed om dit drama te laten gebeuren.’

Alle informatie over schenkingen aan het Consortium staat op www.1212.be.