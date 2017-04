Mysterieus zigzagpatroon op IJslands meer

Inwoners van het westelijke gedeelte van IJsland waren de voorbije weken in de ban van een mysterieus patroon op de ijslaag van een meer. Nooit eerder werden dergelijke patronen gespot op dat meer.

Het gaat om zigzaggende lijnen op de dunne ijslaag van het Thingvallavatn-meer, een meer op een kleine 50 kilometer van Reykjavik in het Nationale Park van Thingvellir. De lijnen waren plots tevoorschijn gekomen. In IJsland werd druk gespeculeerd over wat de lijnen juist waren, of de patronen iets betekenden, van waar ze afkomstig waren,... Was het een marketingstunt van een of ander bedrijf of van het nationale park waarin het meer zich bevindt? Of zijn de lijnen het werk van buitenaards leven?

Foto: Thingvellir National Park

Geen van die speculaties bleek de kloppen. Het antwoord was uiteindelijk in de wetenschap te vinden. Het zigzaggende patroon is namelijk het resultaat van ‘finger-rafting’: dat verschijnsel krijg je wanneer meerdere ijsplaten met elkaar in interactie treden en het ene deel van de ene ijsplaat over het andere deel van de andere ijsplaat schuift, telkens afwisselend. De ijsplaten schuiven in elkaar zoals wanneer je je vingers in elkaar haakt; vandaar de benaming ‘finger-rafting’.

Normaal is dergelijke fenomeen deze tijd van het jaar niet mogelijk in IJsland: het eiland, en dus ook de meren, zijn normaal zeker tot de lente bedenkt met een dikke laag ijs. Maar door de opwarming van de aarde, zijn die ijslagen steeds dunner. Ook op het Thingvallavatn-meer zijn de ijslagen dus dunner en minder zwaar dan andere jaren, waardoor ‘finger-rafting’ mogelijk is. Al is het de eerste keer dat het Nationale Park van Thingvellir dit meemaakte: ‘Niemand van ons heeft zoiets ooit al gezien’, klinkt het daar nog.