Meer plantaardige voeding kan overheid ruim miljard euro doen besparen

Als 10 procent van de Belgische volwassenen zou overschakelen op een meer plantaardig eetpatroon, dan spaart onze overheid op 20 jaar tijd bijna 1,3 miljard euro uit. Dat zegt professor Lieven Annemans, die gezondheidseconomie doceert aan de UGent.

Om tot zijn bevindingen te komen, analyseerde professor Annemans de bestaande wetenschappelijke literatuur. Er bestaan al heel wat studies op lange termijn naar de invloed van voeding op bijvoorbeeld diabetes en hartziekten.

Annemans nam die onder de loep en ging vervolgens voor de komende twintig jaar uit van twee scenario’s: of de mensen blijven eten hoe ze nu eten, of ze schakelen over naar een plantaardiger dieet, zoals bijvoorbeeld het mediterrane.

Hij kwam daarbij tot de vaststelling dat als 10 procent van de Belgische bevolking daadwerkelijk op een plantaardiger eetpatroon overschakelt, dat per duizend mensen op 20 jaar tijd uitkomt op een winst van 200 gezonde levensjaren. Geëxtrapoleerd naar de volledige volwassen Belgische bevolking is dat 160.000 jaar winst. En al die gezonde jaren zorgen dus voor een besparing voor onze overheid. Eentje van maar liefst 1,3 miljard euro.

Betekent dit nu dat we allemaal vegetariër of veganist moeten worden? 'Neen', zegt Annemans. 'Het is eigenlijk voldoende om ervoor te zorgen dat maximum een derde van wat je eet van dierlijke oorsprong is, bijvoorbeeld vlees, melk en kaas. De overige twee derde moet minimum van plantaardige oorsprong zijn; noten, zaden, fruit, peulvruchten, groenten, soja en olijfolie.'

Met een dieet dat op die verdeling gebaseerd is, daalt volgens de professor de kans op diabetes met een kwart, die op een hersenbloeding gaat met een derde naar beneden en dat is ook het geval voor borstkanker.