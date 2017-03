Nederlandse studenten doorprikken perfecte Instagrambubbel

Leuke outfits, gezonde sapjes en een bruisend bestaan: de Nederlandse Nykkie Van Zessen uit Amsterdam lijkt het perfecte hipsterleventje te leiden op Instagram. Met de nadruk op lijkt, want in een filmpje komt de waarheid achter haar populaire profiel aan het licht.

Nykkie beantwoordt voor de volle honderd procent aan het profiel van een social influencer. Ze brengt haar dagen door met hippe bezigheden en heeft duizenden fans. Die worden allemaal om de tuin geleid, want de vrouw bestaat niet echt. Nou ja, de 21-jarige Anne Pieters doet zich op de foto’s voor als Nykkie.

George time ?? A post shared by Nykkie Van Zessen (@nykkievzessen) on Jan 4, 2017 at 8:12am PST

Happy friday ?? A post shared by Nykkie Van Zessen (@nykkievzessen) on Nov 11, 2016 at 8:34am PST

De naam zelf is een hersenspinsel van zes derdejaarsstudenten in de richting media, informatie en communicatie aan de Amsterdamse Hogeschool. Voor een schoolopdracht wilden ze aantonen dat sociale media een vertekend beeld kunnen geven van de werkelijkheid en ongezonde prestatiedrang creëert bij jonge meisjes en jongens.

Hun project liep gedurende drie maanden en de groep is in hun opzet geslaagd: meer dan tienduizend mensen volgden Nykkie en het personage haalde gemiddeld duizend likes per hippe foto. In onderstaand filmpje leggen de studenten zelf uit hoe de vork in de steel zat.