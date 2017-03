Ex-kabinetchef Furlan in nauwe schoentjes in Publifin-commissie

Terwijl Claude Parmentier, de gewezen adjunct-kabinetschef van Paul Furlan (PS), net verklaarde dat er geen belangenvermenging was omdat hij ‘nooit’ een vergadering over Publifin bijwoonde, pakte MR uit met documenten die het tegendeel beweren. 'U staat hier wel onder ede!'

Claude Parmentier, maakt geen beste beurt in de onderzoekscommissie naar de schandalen bij Publifin. De man is PS-burgmeester van Wanze, maar, belangrijker, was tot januari ook adjunct-kabinetschef van Waals minister van Lokale Besturen én lid van de raad van bestuur bij Publifin. Het was de ‘eerste kop die rolde’ in de zaak Publifin. Toen bekend raakte dat hij als bevoegd -adjunct-kabinetschef ook aan de slag was bij Publifin – zonder dat zijn minister dat wist – maakte zijn positie onhoudbaar.

Parmentier ging vanochtend in de verdediging en verklaarde al snel dat hij in heel zijn periode op het kabinet bij geen enkele vergadering over Publifin betrokken was. Hij wilde daarmee aangeven dat er geen enkele belangenvermenging was tussen de beide functies die hij vervulde.

Furlan had hem eerder al verweten dat hij loog, omdat hij bij zijn aanwerving op het kabinet zijn functie bij Publifin verzwegen had. Parmentier verdedigde zich vanochtend door te zeggen dat hij niet speciaal dat mandaat verzwegen had. Hij had geen enkel van zijn mandaten had aangegeven op het kabinet, omdat hem zou gezegd zijn dat dat niet nodig was.

'Hou op de André Gilles uit te hangen'

Met zijn verklaringen oogste hij bij verschillende parlementsleden verbaasde blikken. Hij botste ook al snel op een laaiende Jean-Luc Crucke (MR). Die moest even in zijn papieren gaan zoeken, maar kon al snel een stel documenten tonen die Parmentier flagrant tegenspreken. ‘Ik heb hier twee documenten over een vergadering op het kabinet op 21 mei 2015. Réunion statuts Publifin au cabinet, is de hoofding. En bij de lijst van aanwezigen staat uw naam, meer Parmentier. U staat hier onder ede en u legt verklaringen af die niet juist zijn!’, brieste hij.

Parmentier gaf daarop toe dat hij bij die vergadering aanwezig was, als vertegenwoordiger van de minister. Als enige bovendien, blijkt uit de documenten, die De Standaard kon inkijken. 'Maar ik heb daar alleen geluisterd en geen enkel advies gegeven', antwoordde Parmentier. 'U moet de waarheid vertellen. Hou op met rond de pot te draaien en de André Gilles (PS, voorzitter Publifin) uit te hangen', schoot Crucke terug.

153.000 of meer dan 200.000?

Ook wat zijn verloning betreft, maakte Parmentier gebruik van enigszins mistige bewoordingen. Dat ging volgens hem om 43.500 euro bij Nethys, de operationele poot van Publifin, en tussen de 100.000 en 115.000 euro voor zijn publieke manndaten. Alweer Jean-Luc Crucke van de MR nam daar geen genoegen mee. En wat dan met de 60.000 euro die hij krijgt als burgemeester? En de 15.000 bij de Waalse Huisvestingsmaatschappij of de 25.000 die hij verdiende als adjunct-kabinetschef? 'Ah neen', antwoordde Parmentier, 'dat zijn mijn professionele functies.'