Op deze leeftijd pieken we in alles wat we doen

Niet getreurd als uw jeugd al even achter u ligt: voor heel wat zaken bereiken we het toppunt pas op latere leeftijd. Op uw 32ste bent u het best in gezichten herkennen, een Nobelprijswaardige ontdekking doen gebeurt meestal rond de leeftijd van veertig jaar en menselijke emoties zult u het best kunnen begrijpen eens u op tram vijf zit.

Vaak wordt aangenomen dat eens de 25 voorbij, het fysiek en mentaal alleen maar bergaf gaat met de mens. Een infografiek van Business Insider die zijn weg maakt op het internet verzamelt conclusies van verschillende wetenschappelijke studies om aan te tonen dat er ook voldoende zaken zijn om naar uit te kijken met het ouder worden. Zo klopt het dat je een nieuwe taal het best leert op de leeftijd van zeven jaar, maar om de beste schakers zijn gemiddeld toch al 31 jaar oud, terwijl uw woordenschat pas zijn piek bereikt op 71 jaar.