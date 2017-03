Anticonceptiepil beschermt tot dertig jaar lang tegen kanker

Vrouwen die ooit de pil hebben genomen, hebben minder kans op bepaalde kankers. Dat beschermende effect duurt bovendien tot dertig jaar nadat ze gestopt zijn met de pil.

Dat zeggen onderzoekers van de ­University of Aberdeen op basis van nieuw onderzoek. Het gaat om darm-, baarmoederslijmvlies- en eierstokkanker. De studie, volgens de unief de grootste ooit, volgde 44 jaar lang de toestand van zo’n 46.000 vrouwen. Uit de resultaten blijkt dat de pil nemen op vruchtbare leeftijd het risico op kanker later niet vergroot. Integendeel: voor een aantal kanker verkleint de kans dus net. 'Geruststellend nieuws voor vrouwen in de hele wereld', aldus de onderzoekers.

Al moeten we die resultaten natuurlijk in een bredere context zien: de pil heeft niet alleen voordelen, maar ook nadelen. Zo heeft eerder onderzoek uitgewezen dat de nieuwste types anticonceptiepillen een sterk verhoogd risico blijken te hebben op ­veneuze trombose, die in het ergste geval tot een dodelijke longembolie leidt.

Met de regelmaat van de klok verschijnen er ook studies over het verband tussen de pil en borstkanker: pillen met een hoge dosis oestrogeen zouden het risico op borstkanker tijdelijk met vijftig procent doen toenemen. Maar omdat het risico op borstkanker bij pilgebruiksters, vaak jonge vrouwen, beperkt is, stelt het verhoogde risico niet zo veel voor.

Vorig jaar dook er tot slot ook een Deense studie op die beweerde dat pilsliksters meer kans lopen op depressie lopen. Vooral tieners die pas aan de pil gaan, lopen meer risico op stemmingsstoornissen. Daarnaast zijn er ook vaak terugkerende klachten over emotionele afvlakking, neerslachtigheid en een laag libido, waardoor vrouwen op zoek gaan naar andere anticonceptiemethodes.