Op een binnenlandse vlucht in Alaska werd een wel heel bijzondere passagier gesignaleerd: een slang. Het dier was blijkbaar tijdens de voorgaande vlucht ontsnapt in de cabine. De crew kon het beestje vangen, niemand raakte gewond, zo berichtten Amerikaanse media.

Een passagier had de slang ingecheckt als huisdier. Maar tijdens de vlucht kon het dier ontsnappen en verstopte zich in de cabine. De passagiers van een volgende vlucht werden op de hoogte gebracht door de piloot. ‘Er is een slang ontsnapt in het vliegtuig, we weten niet waar het dier zich bevindt’, kregen ze tot hun eigen verbazing te horen.

Een jongetje achteraan in het toestel merkte het dier op. De slang, anderhalve meter lang en niet giftig, lag op dat moment te slapen en kon dus snel worden gevat. Volgens de moeder van de jongen was er niet echt paniek aan boord.

De rest van de vlucht werd het diertje opgesloten in een bagagecompartiment. Het toestel landde op tijd in Anchorage.

De luchtvaartmaatschappij zegt dat de man aan wie het dier toebehoort had moeten melden dat het om een slang ging. Het is niet duidelijk of hem een boete boven het hoofd hangt.