Derde verliest 34 (!) punten in één klap en is plots laatste bij amateurs: “Dit kan doodsteek zijn voor de club”

Advocaat Walter Van Steenbrugge heeft dinsdag voor de Evocatiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) het pleidooi van KMSK Deinze gehouden. De club uit de eerste amateurliga werd 34 punten ontnomen, omdat het Beroepscomité van de KBVB oordeelde dat vleugelverdediger Jarric Buysse niet speelgerechtigd was voor Deinze. Deinze zakte zo van de derde naar de laatste plaats.

Buysse ondertekende in september 2015 een contract tot medio 2017 bij Oranje-Zwart, maar liet het contract in mei 2016 in overeenstemming met Deinze ontbinden toen bleek dat de club in de amateurreeksen zou moeten aantreden. De linksachter vond geen profclub en keerde terug naar de Oost-Vlaamse amateurclub. Op 2 september was de heraansluiting officieel.

Medio oktober 2016 legde reeksgenoot Seraing een klacht neer bij de KBVB. De Luikse amateurclub verloor met 0-1 van Deinze, maar wilde voor de groene tafel alsnog de drie punten binnenhalen. Seraing was ervan overtuigd dat Buysse niet speelgerechtigd was en baseerde zich daarvoor op artikel 528 uit het bondsreglement, dat stipuleert dat een speler van wie het contract ontbonden werd zich enkel opnieuw mag aansluiten in de transferperiode (van 1 juli tot en met 31 augustus). Het Sportcomité verwierp op 16 november 2016 de klacht van de Luikenaars. Volgens het Sportcomité was artikel 527 van kracht en mocht Deinze tot uiterlijk 15 maart een contract aanbieden aan Buysse, die vrij was, omdat artikel 528 enkel van toepassing was op het seizoen 2015-2016 (toen het contract ontbonden werd) en niet het huidige seizoen. Seraing tekende beroep aan en ook reeksgenoot Sprimont Comblain, dat eind november met 2-0 verloor van Deinze, sloot zich aan bij de Luikenaars. Het Beroepscomité keerde het eerdere vonnis helemaal om. Op 24 februari werden alle competitiewedstrijden waarvoor de linksachter vanaf het begin van het seizoen tot 20 januari op het wedstrijdblad stond - zestien in totaal - hervormd tot 5-0 of 0-5. Deinze verloor 34 punten en was plots de rode lantaarn, maar tekende evenwel evocatieberoep aan.

Jarric Buysse (links) in duel met Beerschotter Alexander Maes. Foto: Marc Van Hecke

Meester Van Steenbrugge vestigde de aandacht op de geest van de wettekst. “Die is in het leven geroepen om competitievervalsing in de loop van het seizoen tegen te gaan. Daar kan hier geen sprake van zijn, want Buysses contract werd vorig seizoen verbroken. Artikel 528 moet geïnterpreteerd worden voor het lopende seizoen, niet voor het volgende”, zei de advocaat van Deinze. “De club is bezig met de bouw van een nieuw stadion. In dat kader zijn al investeringen gedaan en contracten afgesloten. Ook voor de jeugdploegen, die hierdoor naar andere reeksen zakken, is dit nefast. Dit is een ravage voor de club en kan de doodsteek betekenen voor Deinze. Dat is doodzonde voor een club die heel hard en goed werkt”, stelde meester Van Steenbrugge. “Dit zijn kafkaiaanse toestanden. Het is heel jammer om deze demarche van Seraing en Sprimont te moeten vaststellen. Dit heeft niets meer met het sportieve te maken.”

Advocaat Laurent Stas de Richelle, die Seraing en Sprimont vertegenwoordigde, vroeg om het vonnis van het Beroepscomité te bevestigen. “Iedereen geeft een interpretatie aan een tekst die pleit voor zijn eigen zaak”, stelde hij. “Ik deel de mening van mijn confrater dat dit verschrikkelijk is voor Deinze. Maar artikel 528 is duidelijk. Buysses contract werd ontbonden, dus moest hij binnen de toegestane periodes vastgelegd worden.”

De Evocatiecommissie zal zich over beide interpretaties buigen. Een uitspraak wordt pas volgende week verwacht.